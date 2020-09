Politecnica delle Marche, seminario di formazione per l’area ingegneristica

Si terrà online lunedì 7 settembre alle 11:30, per evidenziare le caratteristiche dei percorsi professionalizzanti di recente istituzione e condotti in collaborazione tra Università, aziende, società e studi

ANCONA – È tempo di scelte per molti studenti e famiglie che stanno pensando al percorso di studi da intraprendere. Nel panorama formativo l’Università Politecnica delle Marche offre Corsi di Laurea a orientamento professionalizzante con l’obiettivo di fornire competenze che preparino all’attività professionale già al termine dei tre anni di studio. Si tratta del nuovo corso in “Sistemi industriali e dell’Informazione” con sede a Pesaro e del corso di laurea in “Tecniche della Costruzione e Gestione del Territorio”. È ancora possibile iscriversi, senza dover sostenere il test di ingresso, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ricordiamo che la Regione Marche mette a disposizione un contributo fino a 4.200 € a studente per la copertura delle tasse universitarie di iscrizione per l’intero triennio.

Per meglio conoscere le opportunità offerte l’Univpm ha organizzato il 7 settembre 2020 alle ore 11:30 un seminario online dal titolo “La formazione professionale in ambito ingegneristico: mercato del lavoro e qualificazione professionale” per evidenziare le caratteristiche dei percorsi professionalizzanti in area ingegneristica di recente istituzione e condotti in collaborazione tra Università, aziende, società di ingegneria e studi professionali. Questi percorsi combinano due anni di solida formazione accademica di tipo ingegneristico con un anno di formazione professionale che si svolge all’interno delle aziende, società di ingegneria, studi professionali, permettendo così un immediato accesso al mondo del lavoro.

Verranno illustrate le caratteristiche di questi percorsi, a livello nazionale e regionale, grazie agli interventi dei relatori. Saranno presenti online: Marco D’Orazio Preside di Ingegneria, Diego Mingarelli Vice Presidente Confindustria-Piccola Industria con delega all’Europa, allo Sviluppo e coesione territoriale, Renzo Ballarini Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Ancona e Macerata, Diego Sbaffi Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona e i docenti Univpm, Gabriele Comodi e Michele Serpilli.

Per maggiori informazioni sui corsi e per l’iscrizione al seminario www.orienta.univpm.it