Uniti per Falconara: la lista a sostegno della Signorini schiera come capolista l’assessore regionale Brandoni

FALCONARA- La lista civica “Uniti per Falconara” che sostiene la candidatura di Stefania Signorini per il secondo mandato, oggi, sabato 25 febbraio, alla presenza dello stesso primo cittadino ha presentato i 16 candidati consiglieri comunali.

Capolista è l’assessore regionale ed ex sindaco di Falconara Goffredo Brandoni, seguito dall’assessore all’Urbanistica e Commercio Clemente Rossi, e dal Vicesindaco Raimondo Mondaini. In lista anche le consigliere avv. Giorgia Fiorentini Capogruppo consigliere e presidente della commissione Ambiente e Stefania Marini, presidente della Commissione Servizi sociali, e l’ex assessore alla Cultura e allo Sport Marco Giacanella. Tra i nomi figurano anche Riccardo Michelangeli (Tecnico), Carmelino Proto (Avvocato), Elisa Penna (Docente), Andrea Paci (Consulente aziendale), Francesco Patrignani (imprenditore), Luca Michele Coccia (imprenditore), Gianluca Gasperoni (tecnico informatico), Lidia Fontana (coordinatrice infermieristica), Marilena Solazzi (Casalinga) e Silvia Cionchetti (impiegata).

«Uniti per Falconara, tra tutte le forze in campo per le prossime amministrative falconaresi, è la prima lista che presenta integralmente tutti i propri candidati, nomi noti della nostra Comunità in svariati campi ed in particolare nel sociale, nell’imprenditoria, nella tutela degli animali d’affezione, nello sport etc… Un ottimo mix di esperienza e di forze nuove e propositive» commentano i componenti di Uniti per Falconara in una nota.

E ancora. «Crediamo sia giusto ripartire dai risultati ottenuti dalla Giunta Signorini che in questa legislatura ha saputo intercettare oltre 35 milioni di euro di fondi extra comunali grazie ai quali sono state o saranno realizzate opere importantissime per la Città- spiegano-. In particolare, l’attenzione maggiore sarà dedicata al recupero dell’edilizia scolastica e del restante patrimonio comunale come le strutture sportive. Il sogno sarebbe realizzare un teatro cittadino. Un sogno che grazie ad una buona amministrazione oggi possiamo quasi vedere e toccare. Lavoreremo per concretizzarlo il prima possibile».

Durante la presentazione della lista sono stati ricordati alcuni dei risultati raggiunti in cinque anni dalla Giunta Signorini. «Falcomics ha saputo portare a Falconara quasi 22.000 persone. Inoltre, vogliamo ricordare da dove siamo partiti: una città oberata da una montagna di debiti con un futuro compromesso per oltre 40 anni. Riteniamo giusto ricordarlo perché crediamo esista un modo diverso di amministrare che preveda una programmazione seria, sostenibile, concreta e fattiva e, soprattutto capace di sopperire alla scarsezza di risorse con idee e competenza».

E concludono: «Sosteniamo convintamente la candidatura di Stefania Signorini, pronti a dare il nostro contributo ora e per tutta la legislatura avendo come stella polare del nostro agire esclusivamente il bene di Falconara e dei Falconaresi».