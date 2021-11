«Unità nella diversità»: inaugurata la panchina europea a Falconara

La panchina è stata posizionata in piazza Europa e svelata alla cittadinanza in presenza di autorità comunali e politiche

FALCONARA – Anche la città di Falconara ha ufficialmente la sua panchina europea, simbolo dell’unione tra Paesi e popoli diversi, inaugurata sabato pomeriggio, 6 novembre, in presenza di autorità comunali e politiche. L’installazione è stata realizzata in piazza Europa e la nuova panchina per sedersi è stata colorata (come nel resto d’Italia e anche in altre località marchigiane) del blu tipico che richiama i colori della bandiera europea, come pure le stelle gialle disposte a cerchio.

Al taglio del nastro, oltre al sindaco Stefania Signorini, hanno partecipato anche il presidente del Movimento Federalista Europeo di Ancona, Claudio Ferretti, il professore di Filosofia e Storia Carlo Cerioni e, ovviamente, la promotrice del progetto ‘Panchine Europee in ogni città’, Debora Striani, rappresentante di un movimento che vuol creare una raccolta fondi per portare un po’ dappertutto le rappresentazioni dell’unità tra culture radicalmente diverse e che si incontrano proprio grazie all’Europa. L’iniziativa, che viaggia sulle gambe dei ragazzi di Gioventù Federalista Europea, ha come mission la condivisione di valori e obiettivi sovranazionali.

Panchina europea Falconara

«Quella della panchina europea a Falconara è una iniziativa del Movimento Federalista Europeo di Ancona – ha spiegato il referente dorico Lorenzo Giammarchi – che ha ricevuto il patrocino gratuito da parte dell’amministrazione comunale. In questi giorni, iniziative analoghe hanno interessato anche i Comuni di Pesaro, Fano e Ancona. L’idea è quella di lasciare un segno concreto, in un luogo d’incontro abitualmente frequentato, che possa ricordare a tutti l’importanza di essere cittadini europei e avvicinare le persone alle tematiche che riguardano l’Ue».