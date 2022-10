Unicorn riscopre un pezzo di storia di Ancona: in vendita per beneficenza i piatti del vecchio ristorante Il Passetto

Milleduecento piatti griffati Il Passetto in vendita domenica 9 ottobre. La storia del ristorante di Ancona in un'iniziativa benefica

ANCONA – L’iniziativa ha un nome inequivocabile: Amarcord. L’idea è di Angelo Abate, patron di Unicorn, che con la sua società con cui gestisce il ristorante Acqua e Sale (ex Passetto) ha deciso di coinvolgere le Patronesse del Salesi per una vendita di beneficenza. E l’oggetto, anzi gli oggetti dell’iniziativa a scopo benefico sono gli storici piatti griffati Il Passetto. In totale 1.200 pezzi su cui è raffigurata la storica struttura del ristorante affacciato sul mare.

La donazione

L’evento andrà in scena domenica 9 ottobre: dalle 10 alle 19 tutti gli interessati potranno prendere parte alla donazione di beneficenza a cui corrisponderà, in base alla cifra che si vuole destinare, un lotto di piatti (pacco base con 6 piatti 20-25 euro a seconda del filo, servizio da tre scatole 50-60euro, servizio da 6 scatole 100-120euro con pirofila in omaggio). A seguire, dalle ore 20, si potrà partecipare alla cena-evento a menù fisso (40 euro carne o pesce). E alle 21,45 andrà in scena un talk show dove saranno presenti gli storici fondatori del ristorante Il Passetto, Ideale Carini e Giancarlo Magnarelli, che tra aneddoti e racconti ripercorreranno gli anni d’oro della loro attività.

L’idea

Tutto è nato quasi per caso. «Ci siamo ritrovati in magazzino oltre un migliaio di piatti storici griffati con il marchio del famoso Ristorante – racconta l’imprenditore Angelo Abate -, li abbiamo donati all’Associazione Patronesse del Salesi. Da qui l’idea di metterli in vendita a scopo benefico, rivolgendoci soprattutto a chi, almeno una volta nella vita, abbia goduto dell’ospitalità del Ristorante e ne voglia conservare il ricordo, acquisendone qualcuno e, al tempo stesso, sostenere la storica Associazione Patronesse del Salesi che ha 122 anni di vita». Inoltre Abate ha chiesto a chi volesse partecipare all’evento di inviare al numero whatsapp messo a disposizione (3713637671) vecchie foto di eventi o cerimonie svoltesi al Passetto. Tutte le foto saranno poi raccolte per l’allestimento di una mostra visitabile domenica 9 ottobre durante la giornata.