E’ ufficiale: l’assessore al Comune di Ancona Ida Simonella in corsa per le primarie del centrosinistra

ANCONA – La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi (6 luglio) dopo giorni in cui le voci si rincorrevano sui nomi dei possibili candidati alle primarie del centrosinistra anconetano. Ida Simonella, attuale assessore al porto, piano strategico e trasporti, ha fatto sapere che ci sarà. Dalla sua email personale, infatti, è partito l’invito all’evento di presentazione della candidatura che sarà venerdì 8 luglio alle 12 al SeePort Hotel di Ancona.

Il competitor

Per ora non ci sono altri nomi ufficializzati. Ma da settimane si parla di Carlo Maria Pesaresi, avvocato e già assessore alla cultura in Provincia nella giunta Casagrande, come possibile competitor della Simonella. A questo punto non resta che attendere la mail di Pesaresi che ufficializzi anche la sua discesa in campo. Che sia completato così il quadro? Difficile dirlo. Anzi, il segretario cittadino del Pd, Simone Pelosi, si augura un allargamento ad altri soggetti, magari del mondo civico. Eppure c’è chi giurerebbe che anche la presidente del consiglio comunale, Susanna Dini, potrebbe fare un passo avanti. I diretti interessati restano in silenzio. Ma la nebbia dovrà dipanarsi entro breve. Perché le primarie saranno a novembre (il 6 o il 13 indicativamente) e per entrare nel vivo della campagna elettorale bisogna strutturare i vari gruppi di sostenitori con buon anticipo. E quando si parla di competizione politica non c’è estate che tenga. Tutti pancia a terra e via con la campagna. Ida Simonella è partita. Avanti gli altri.