ANCONA – Arriva dall’Ucraina uno show che riporta al centro l’essere umano tra poesia e comicità. In scena il 29 dicembre al teatro Panettone “Anime leggere” con i Dekrù, e con la produzione di Mosaico Errante.

“Anime leggere” è scritto e diretto da Liubov Cherepakhina e vede in scena Mykyta Cherepakhin, Viktor Chuksin, Nataliia Neshva, Bohdan Svarnyk. Direttore artistico Aleksandr Bezmyatezhnyy.

Anime leggere: la trama

Quattro figure vestite di nero e truccate di bianco entrano in una scena vuota e col solo uso del corpo evocano gli scenari più fantasiosi. Ecco comparire di fronte agli occhi del pubblico un allegro circo, una gara olimpica, un misterioso mondo sottomarino e molto altro ancora. A volte come in un film in 3D o in un’esperienza di realtà aumentata, altre come in una vecchia pellicola in bianco e nero, vengono presentate sequenze tratte dalla quotidianità, fatta di tic comici e buffe situazioni, ma anche oniriche storie d’amore tra due statue viventi e poetici ritratti della natura. Una serie di scene indipendenti che vanno a comporre un grande racconto tra il realismo e l’immaginazione.

Scritto e diretto dalla regista Liubov Cherepakhina, insegnante della rinomata Accademia di Varietà e Arti Circensi di Kiev, “Anime leggere” accompagna lo spettatore in un viaggio pieno di risate nella commedia della vita, tra poesia e satira sociale, con uno sguardo al contempo ironico e delicato. Eredi spirituali di Marcel Marceau, i Dekrù sono un pluripremiato quartetto di mimi ucraini (vincitori al Festival Mondiale del Circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa) il cui virtuosismo fisico ha portato al successo planetario uno spettacolo che, grazie ad un linguaggio universale che non necessita di parole, ha divertito e commosso i paesi di tutto il mondo, tra i quali Francia, Germania, Polinesia, Tahiti, Nuova Caledonia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia e Svizzera, oltre che Italia, Russia e Ucraina. In televisione, hanno stupito i giurati di Ucraina’s got talent e Tu sí que vales Italia. Il quartetto è stato scelto per esibirsi durante l’Udienza di Papa Francesco per il Giubileo dello Spettacolo Popolare. I Dekru sono tra i protagonisti del Gran Gala du Cirque, spettacolo che riunisce i migliori performer circensi internazionali in un’unica grande serata destinata a palchi prestigiosi.

La programmazione del Teatro di Brecce Bianche, organizzata dal Gruppo teatrale Recremisi curatore delle rassegne del Teatro Panettone in collaborazione con Amat e Fita Marche, quest’anno prevede quattro rassegne: Made in Marche, CircoL’Azione,“Tout le Cirque”, “Teatro contemporaneo ”.

Biglietti in vendita: Casa della Musica Ancona 071 202588