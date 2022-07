Ancona, ubriaco al porto: sanzionato e deferito all’Autorità giudiziaria

Si tratta di un 35enne di nazionalità marocchina, irregolare in Italia, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio

ANCONA – Intervento notturno al porto di Ancona per le volanti della Polizia, dove alcuni cittadini intimoriti hanno segnalato un uomo palesemente ubriaco, che camminava con andatura barcollante nei pressi degli esercizi commerciali. Giunti sul posto, gli agenti hanno collaborato con il personale sanitario del 118 nella gestione del soggetto in evidente stato di ebbrezza, che si rifiutava categoricamente di salire in ambulanza.

Preso atto della situazione, i poliziotti lo hanno invitato ad esibire un documento di riconoscimento, ma egli ha riferito di esserne totalmente privo. Per tale ragione, e accertato che il soggetto continuava a rifiutare il trasporto in ambulanza per ricevere assistenza sanitaria, è stato accompagnato in Questura per i necessari accertamenti in merito alle sue generalità, all’esito dei quali è stato identificato come un soggetto di 35 anni, di nazionalità marocchina, irregolare in Italia, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e con in atto un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Alla luce di quanto emerso, il soggetto è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall’art. 14, comma 5 ter, del testo Unico stranieri, in seguito alla violazione dell’ordine del Questore.

Egli, inoltre, è stato sanzionato in base all’art. 688 c.p. per ubriachezza molesta.