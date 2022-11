Ancona, ubriaco inveisce contro gli agenti e si spoglia: denunciato

Ancona, ubriaco inveisce contro gli agenti e si spoglia: denunciatoANCONA – Completamente ubriaco è dapprima caduto, ferendosi a una mano, poi ha iniziato a inveire contro gli agenti della volante della Questura intervenuta a soccorrerlo. Portato in Questura si è anche denudato. La serata alcolica per un 48enne romeno è finita, sabato sera verso le 23, con una denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e una sanzione per ubriachezza molesta.

Il caos è scoppiato in piazza Ugo Bassi, all’altezza della fermata del bus, dove gli agenti in servizio di controllo del territorio hanno notato un uomo che dopo aver barcollato per diversi metri, era caduto rovinosamente a terra. Gli agenti si sono precipitati per soccorrere l’uomo, notando mentre lo aiutavano a rialzarsi, che era in evidente stato di ubriachezza. Aveva infatti difficoltà a deambulare, una eccessiva loquacità (a sproposito) tanto che proferiva parole senza senso accompagnate da un forte alito vinoso. Cadendo, l’uomo si era provocato una vistosa escoriazione sulla parte bassa del palmo della mano sinistra, ma quando gli agenti hanno chiesto se avesse bisogno del 118, lo stesso nervosamente reagiva facendo intendere che non voleva che venisse allertato il personale medico anzi, iniziando a inveire contro gli agenti, gesticolando nervosamente e proferendo parole in lingua straniera.

Nel frattempo, si era avvicinata una donna che diceva di essere la moglie. Viste le condizioni del marito, ha tentato di contattare un suo amico per farsi aiutare a riaccompagnarlo a casa. Nel frattempo, l’uomo era stato fatto accomodare nella vettura di servizio, per evitare che cadesse di nuovo, ma tutta quella gentilezza ha avuto indietro solo una raffica di insulti e urla contro la moglie e gli operatori. Mimando atti sessuali, l’esagitato incurante del capannello di persone avvicinate a vedere cosa stesse accadendo, ha continuato a proferire insulti e atti denigratori nei confronti degli agenti. Nessuno degli inviti a ricomporsi e a mantenere la calma è stato accolto, anzi serviva solo a far acuire gli insulti e le condotte fuori controllo tanto che gli agenti hanno deciso di accompagnarlo presso gli Uffici della Questura per sottoporlo a rilievi foto dattiloscopici. Durante il tragitto, l’uomo ha continuato a inveire contro gli operatori colpendo ripetutamente il plexiglass divisorio nell’abitacolo della volante.

Lo show è continuato anche negli uffici della Questura dove l’uomo, informato della procedura di foto segnalamento a cui doveva sottoporsi, ha iniziato a denudarsi. Invitato a ricomporsi, si è avvicinato faccia a faccia con gli operatori per poi spintonarli. Pertanto, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.