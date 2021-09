Ubriaco attraversa i binari alla stazione di Ancona, mini daspo

ANCONA – Voleva prendere un treno e per non perderlo ha attraversato i binari della stazione. Non solo, nel farlo era anche ubriaco. Così un 32enne rumeno è stato sottoposto al mini daspo, l’allontanamento dalla città per una violazione in un luogo pubblico di servizio. È successo ieri 31 agosto alla stazione ferroviaria. Era ormai sera quando il personale della Polfer è intervenuto nei confronti di due viaggiatori che avevano pericolosamente attraversato i binari incuranti del traffico ferroviario in atto, nel tentativo di salire a bordo di un treno regionale. Forse il loro ultimo mezzo disponibile prima dell’entrata in vigore del green pass scattata oggi. Uno dei due, il romeno di 32 anni, era in evidente stato di ebbrezza alcolica per cui, dopo essere stato contravvenzionato sia per l’indebito attraversamento che per l’ubriachezza, è stato allontanato dalla stazione con il provvedimento di “mini daspo”.

I servizi di vigilanza opportunamente intensificati dal Compartimento Polfer di Ancona, a scopo preventivo nelle stazioni di competenza territoriale, sempre nel corso della mattina di ieri 31 agosto, hanno portato all’arresto di un cittadino italiano nella stazione di Ancona, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Ancona. L’uomo, controllato dagli agenti della Polfer, infatti, come accertato, deve scontare 8 mesi di reclusione per reati che vanno dalla minaccia, a lesioni personali e danneggiamento. Al termine dell’attività burocratica il 62enne è stato portato al carcere di Montacuto.