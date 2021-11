Ancona, ubriachi rifiutano il test e minacciano i carabinieri: denunciati

ANCONA – Minacce con il taglierino, rifiuto a fare l’alcol test e ubriachi. È stato un weekend impegnativo quello di Halloween per i carabinieri alle prese con i controlli del territorio. Durante il fine settimana di Ognissanti i militari della Compagnia Carabinieri di Ancona hanno denunciato in stato di libertà 4 persone – di età compresa tra 28 e i 76 anni – ritenute responsabili a vario titolo dei reati di guida sotto l’influenza di alcool, minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Sono stati tre gli automobilisti sorpresi alla guida dopo aver esagerato con l’alcool: il primo, un 39enne controllato in Piazza Cavour, è risultato positivo all’accertamento etilometrico con tasso pari a 1.57 g/l. E ancora due uomini, un 28enne e un 38enne, controllati in due circostanze diverse in Via De Gasperi e Via Marconi a bordo delle loro vetture, una BMW ed una Mercedes: entrambi, alla richiesta dei militari del NORM di sottoporsi all’etilometro, si sono rifiutati, in una circostanza insultando anche gli operanti e arrivando anche a minacciarli. Inevitabile è scattata per loro la denuncia per rifiuto di eseguire l’accertamento e, in quest’ultimo caso, anche quella per minaccia a pubblico ufficiale.

L’altro episodio, quello che ha coinvolto il 76enne, si è verificato in zona Vallemiano: l’uomo, al culmine di un litigio scaturito per futili motivi connessi alla circolazione stradale, ha minacciato con un taglierino un 40enne del posto. Anche in questo caso è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, unita al ritiro cautelativo di alcune armi da fuoco che egli deteneva regolarmente presso la propria abitazione.