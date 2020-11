Eccola qui, finalmente, la lista delle filiali e dei punti operativi Ubi Banca ceduti da Intesa Sanpaolo, nuova proprietaria del gruppo bergamasco, alla Bper di Modena. Una lista attesa in giornata, al termine del confronto con i sindacati, e che comporterà il passaggio al nuovo gruppo anche di un numero considerevole di dipendenti, oltre 5700 in tutta Italia.

Il perimetro del ramo comprende 486 filiali dotate di autonomia contabile e radicamento dei rapporti giuridici con la clientela (7 in più rispetto a quanto precedentemente concordato) e 134 punti operativi (come ad esempio gli sportelli distaccati) funzionali al presidio commerciale della clientela delle filiali, privi di autonomia contabile.

Per le Marche, il perimetro delle cessioni è tutto all’interno del Gruppo Ubi (nel nord Italia ci sono anche alcune strutture Intesa Sanpaolo tra quelle che passano di mano) e conta 75 filiali e di 42 punti operativi, per un dato complessivo di 117 strutture interessate dal passaggio di proprietà. Un dato inferiore rispetto a quello delle 85 filiali inizialmente previste, ma superiore se consideriamo la quantità complessiva.

Per la provincia di Ancona, sono 39 le strutture interessate, di cui 22 filiali e 17 punti operativi. Per la provincia di Ascoli Piceno, in tutto 10 (di cui 6 filiali e 4 punti operativi). Per la zona del fermano, sono 13 le strutture, di ci 9 filiali e 4 punti operativi. Macerata e provincia vedono la cessione 23 strutture, di cui 15 filiali e 8 punti operativi. Infine il pesarese, con 32 strutture, ovvero 23 filiali e 9 punti operativi.

A questo link la lista delle filiali cedute.

Provincia di Ancona

Ancona, Corso Stamira 14 Filiale

Ancona, Via Esino 64 Filiale

Ancona, Via Giorgio Umani Minisportello

Ancona, Via Banchina Molo Sud Minisportello

Ancona, Via Conca 71 Minisportello

Arcevia, Piazza Garibaldi 2 Minisportello

Barbara, Via Fratelli Kennedy 8 Minisportello

Belvedere Ostrense, Via Igino Brutti 7 Tesoreria

Camerano, Via Aspio Terme 201 Filiale

Camerata Picena, Via Enrico Fermi 1 Minisportello

Castelbellino, Via Gramsci 10 Minisportello

Castelplanio, Via Fratelli Cervi 4 Filiale

Chiaravalle, Corso Giacomo Matteotti 94 Filiale

Cupramontana, Piazza Cavour 11 Filiale

Fabriano, Via Dante 87/89 Minisportello

Fabriano Piazza Miliani 16 Filiale

Falconara Marittima, Via Nino Bixio 65b Filiale

Falconara Marittima, Via Pietro Mauri 2/4 Minisportello

Filottrano, Corso Del Popolo 87 Filiale

Loreto, Via Solari 21 Filiale

Loreto, Piazza Kennedy 27 Minisportello

Jesi, Via San Giuseppe 38 Filiale

Jesi, Via Don Arduino Rettaroli 13a Filiale

Jesi, Via Don Angelo Battistoni 4 Minisportello

Maiolati Spontini, Via Risorgimento 48 Filiale

Monte San Vito, Via Galileo Galilei 8f Filiale

Montecarotto, Piazza Del Teatro 1 Minisportello

Morro D’alba, Via Morganti 56 Minisportello

Numana, Via Flaminia 58/58a Filiale

Osimo, Piazza Comune 4 Filiale

Osimo, Via Ticino 1 Minisportello

Osimo, Via Marco Polo 11 Minisportello

Ostra, Corso Giuseppe Mazzini 48 Filiale

Ostra Vetere, Piazza Giorgio Perlasca 3 Filiale

Rosora, Via Roma 132 Minisportello

San Marcello, Via Antonio Gramsci 4 Filiale

Sassoferrato, Piazza Bartolo 17 Filiale

Serra De’ Conti, Piazza G. Leopardi 4 Filiale

Trecastelli, Via VIII Marzo 7 Filiale

Provincia di Pesaro

Apecchio, Via Dante Alighieri 37 Minisportello

Cantiano, Via IV Novembre 1 Filiale

Carpegna, Via Amaducci 23 Filiale

Gabicce Mare, Via Romagna 100 D E F Filiale

Fano, Via Luigi Einaudi 58 Minisportello

Fano, Via Dell’abbazia 7a Filiale

Fano, Piazzale Malatesta 4/6/8/10 Filiale

Fermignano, Via Mazzini 5 Filiale

Macerata Feltria, Via G. Antimi 22 Filiale

Mondolfo, Ss Adriatica Sud 460 Minisportello

Montecalvo In Foglia, Via Provinciale Feltresca 53 Minisportello

Montecopiolo, Via Montefeltresca 85 Minisportello

Pesaro, Piazzale Giuseppe Garibaldi 22 Filiale

Pesaro, Corso XI Settembre 22 Filiale

Pesaro, Largo Ascoli Piceno 8 Filiale

Pesaro, S.S. Adriatica 16 151/4 Filiale

Pesaro, Via Rosmini 31 Filiale

Pesaro, Via Monte Cervino Snc Filiale

Pesaro, Via Guido D’arezzo 46 Filiale

Pesaro, Largo Madonna Di Loreto 12 Filiale

Pesaro, Via Del Monaco 20 Filiale

Pesaro, Via Pompilio Fastiggi 88 Minisportello

Petriano, Via Roma 173 Filiale

Piandimeleto, Corso Giovanni XXIII 6a Filiale

Piobbico, Via Santa Maria Val D’abisso 1 Filiale

Tavullia, Via Roma 76 Minisportello

Urbania, Corso V. Emanuele II 44/48 Filiale

Urbino, Via Vittorio Veneto 47 Filiale

Urbino, Viale Comandino Filiale

Urbino, Via Aurelio Saffi 15 Minisportello

Urbino, Viale Antonio Gramsci 28 Minisportello

Vallefoglia, Via Nazionale 83 Filiale

Provincia di Macerata

Apiro, Via Giuseppe Mazzini 15 Minisportello

Belforte Del Chienti, Via Santa Maria 55 Minisportello

Caldarola, Via Aldo Moro Snc Filiale

Camerino, Via Pallotta 11 Filiale

Camerino, Via Andrea D’accorso 16 Minisportello

Castelraimondo, Via X Settembre 10 Filiale

Corridonia, Viale Trento 25 Filiale

Cingoli, Corso Garibaldi 5 Filiale

Esanatoglia, Via Cesare Battisti 9 Minisportello

Gualdo, Via Giacomo Leopardi 7 Minisportello

Macerata, Via Nazionale 37/41 Filiale

Macerata, Corso Della Repubblica 38 Filiale

Matelica, Viale Martiri Della Libertà 31 Filiale

Montecassiano, Piazza Unità D’italia 14 Filiale

Montefano, Corso Carradori 9 Minisportello

Montelupone, Via Margherita Celsi 2 Minisportello

Penna San Giovanni, Via Colucci 39 Filiale

Pioraco, Piazza Dante Alighieri 4 Filiale

San Ginesio, Piazza Alberico Gentili 31 Filiale

Sant’Angelo In Pontano, Piazza Angeletti 7 Minisportello

Sarnano, Piazza Libertà 83a Filiale

Urbisaglia, Corso Giannelli 1 Filiale

Visso, Via Giuseppe Rosi 29 Filiale

Provincia di Fermo

Campofilone, Via XXV Aprile 18 3484 Minisportello

Falerone, Viale Della Resistenza 168 06476 Filiale

Fermo, Via XXV Aprile 121/125 Filiale

Fermo, Via Dante Zeppilli 56 Filiale

Grottazzolina, Via Fermana Snc 03351 Filiale

Montegiorgio, Corso Italia 12 Filiale

Pedaso, Via Della Repubblica 59/61 03394 Filiale

Petritoli, Contrada S. Antonio 217 Minisportello

Porto San Giorgio, Via Tasso Filiale

Porto Sant’Elpidio, Via Mazzini 115 Filiale

Porto Sant’Elpidio, Via San Francesco D’Assisi 7 Minisportello

Sant’Elpidio A Mare, Via Porta Romana 143b Filiale

Sant’Elpidio A Mare, Via Pisanelli 35 Minisportello

Provincia di Ascoli Piceno

Acquasanta Terme, Piazza Terme 6 Minisportello

Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele II 44 Filiale

Ascoli Piceno, Via Delle Primule Snc Minisportello

Ascoli Piceno, Viale Indipendenza 42 Filiale

Castel Di Lama, Via Salaria 62 Filiale

Cupra Marittima, Via Adriatica Nord 22 Filiale

Grottammare, Via Galilei 38/40 Minisportello

Monteprandone, Via Alcide De Gasperi 253b Filiale

San Benedetto Del Tronto, Piazza Matteotti 6 Minisportello

San Benedetto Del Tronto, Via Enrico Dandolo 7 Filiale