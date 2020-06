Tv e saturimetro, la donazione del club Inner Wheel alla Croce Gialla di Ancona

ANCONA – «Il nostro club opera nel sociale cercando di dare una mano a tutte quelle persone che si impegnano volontariamente in questo settore. La Croce Gialla fa parte della storia della città e in questo periodo ancora una volta i militi dell’associazione hanno dimostrato spirito di sacrificio e grande abnegazione nell’affrontare questo virus». Sono le parole di Orietta Falappa Carsetti, presidente del club Inner Wheel distretto 209 Riviera del Conero che, nella giornata di venerdì, ha provveduto assieme ad altre persone alla consegna di un televisore che verrà montato nel salone della Croce Gialla di Ancona, la cui sede si trova in via Ragusa ,ed un saturimetro di ultima generazione dotato di un doppio attacco adulto e pediatrico che verrà utilizzato nei mezzi che fanno assistenza al 118.

«Il nostro come distretto 209 è lieto di offrire questo piccolo dono solo per ringraziarvi di quello che avete fatto e continuerete a fare per il bene della comunità», ha proseguito la presidentessa Falappa Carsetti. Ad accogliere i rappresentati dell’Inner Wheel, i componenti della Croce Gialla di Ancona ed un gruppo di volontari.