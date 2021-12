Turismo, gli stranieri scelgono le Marche per le ville di pregio

MARCHE – Le ville di pregio delle Marche, dopo l’ottima performance del 2021, stanno registrando segnali incoraggianti. La regione è al quarto posto sia per numero di prenotazioni che nella classifica delle principali destinazioni scelte dai turisti di tutto il mondo (sul podio con Toscana, Umbria ed Emilia Romagna). Chi sceglie le Marche per le proprie vacanze che siano esse brevi o lunghe, lo fa generalmente in gruppo di 9-10 persone per singola prenotazione, soggiorna per una settimana e mezza e spende in media circa quattromila e 750 euro in totale.

Numeri che fotografano un settore, quello del “vacation rental”, in decisa crescita. Nell’insieme hanno trainato le prenotazioni in ville e tenute di pregio nella regione che quest’anno hanno visto un incremento del 36,2% rispetto al 2020. E non è tutto: anche i trend per l’inizio del prossimo anno sono più che incoraggianti. Ad oggi, per la stagione 2022, sono state prenotate già 96 settimane per le strutture della regione, vale a dire un più 464% rispetto scorso nella alla stessa data di oggi quando, causa incertezza portata dalla pandemia, erano sole 17 le settimane prenotate per la stagione 2021.

Proprio le Marche sono di grande rilevanza sia per numero degli immobili che a livello di prenotazioni. Tra le zone che fanno contare un alto numero di immobili disponibili sulla piattaforma Emma Villas, piattafoma leader in Italia nel settore del vacation rental (ossia affitti brevi di ville e tenute di pregio), spiccano le province di Pesaro e Urbino con 13 immobili disponibili seguite da Ascoli Piceno con sei strutture. Segue la provincia di Ancona con quattro immobili, e le province di Macerata e Fermo, con rispettivamente due ville disponibili. Nel 2021, inoltre, il soggiorno in ville e tenute di pregio nelle Marche è stata la scelta soprattutto di clienti stranieri: al primo posto i turisti provenienti dalla Germania, seguiti da quelli del Belgio. Al terzo posto si attestano i canadesi ma buona anche la presenza di italiani.