Turismo Marche, il sindaco Moschella: «Al lavoro per rendere Sirolo la migliore meta ecosostenibile del 2020»

SIROLO- Sirolo migliore meta turistica ecosostenibile del 2020. È questo l’obiettivo che la giunta Moschella si è prefissato di raggiungere in vista della prossima stagione estiva. Nei giorni scorsi, piacevole visita di Miss Italia Carolina Stramare, rimasta incantata dalla bellezza della perla del Conero.

Da settimane, sindaco e assessori, sono al lavoro per rilanciare la visibilità di Sirolo e pubblicizzare l’unicità del territorio, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Innanzitutto, a dicembre sono stati stanziati 30mila euro per aggiornare e modificare il sito internet www.turismosirolo.it, fermo ormai da diversi anni. La ditta selezionata è già all’opera per trasformare il portale in un sito turistico-emozionale.

Inoltre, spiega il sindaco Filippo Moschella, «nei mesi scorsi abbiamo recepito la disponibilità dei gestori del Camping Village Internazionale e del Green Garden Village a pubblicizzare Sirolo, a proprie spese, nelle fiere turistiche internazionali. Il Comune ha realizzato il volantino dedicato esclusivamente a Sirolo che sarà distribuito alla Fiera di Stoccarda, il più grande salone di consumatori al mondo per il turismo e il tempo libero. Sarà visitato da oltre 350.000 addetti all’organizzazione di viaggi e turisti.

Non solo – prosegue il primo cittadino – I collaboratori delle due strutture distribuiranno i volantini di Sirolo fino a aprile in tutta Europa, in quasi 20 eventi di promozione turistica. In questo modo riusciremo a raggiungere tutte le varie tipologie di turisti, puntando, ovviamente, sul turismo ecosostenibile di qualità anche in bassa stagione».

Mancano ancora cinque mesi all’inizio dell’estate e la giunta Moschella è già al lavoro per organizzare il cartellone degli eventi estivi. Intanto lo scorso venerdì (10 gennaio), il sindaco, l’assessore al turismo Barbara Serrani e il consigliere comunale Lucia Antonelli hanno incontrato Miss Italia, Carolina Stramare e il suo staff, in visita a Sirolo per valutare se ospitare nella perla del Conero la selezione regionale marchigiana del concorso di bellezza.

«Carolina e lo staff, dopo aver visitato il centro storico ed essersi affacciati dal belvedere della piazza, godendo di una vista mozzafiato sulle spiagge, hanno promesso di ritornare per conoscere meglio la Perla dell’Adriatico – afferma Moschella -. Insomma, stiamo lavorando sia per rendere Sirolo più bella, ma anche più esclusiva e competitiva. Vogliamo che sia incoronata come migliore meta turistica ecosostenibile del 2020».

«Miss Italia è rimasta incantata dalla bellezza di Sirolo, ha fatto moltissime foto dal belvedere della piazza. Ci ha detto che al nord, lei è di Vigevano, non si ha la percezione di quanto siano belle le Marche – riferisce l’assessore Barabara Serrani-. Nel cartellone di questa estate vorremmo inserire eventi legati al benessere, allo sport, alle arti circensi e ovviamente non mancheranno le iniziative per i più piccoli. Altro appuntamento sarà la settimana dedicata alla Bandiera Blu durante la quale, ospiteremo una tappa della selezione di Miss Italia. Stiamo pensando come ospite d’onore proprio alla Miss in carica, Carolina Stramare».