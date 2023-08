Turismo nell’Osimano: calo a giugno e luglio, buono agosto

OSIMO – Le presenze delle strutture extra alberghiere dell’Osimano si portano dietro due indicatori, in linea con la tendenza regionale: agosto molto bene, segno meno rispetto all’anno scorso per giugno e luglio. Lo conferma anche Roberto Biondini, presidente di Abc Turismo, la rete che raggruppa agriturismi, bed and breakfast e country house dell’entroterra osimano.

Da una parte hanno inciso le condizioni meteo e il caro prezzi, con contestuale rimonta del fascino dei Paesi più vicini. «Si cerca di risparmiare restando nello stesso posto per più giorni come accadeva prima del Covid – afferma -. Dovremmo cercare il modo di offrire ai turisti proposte attrattive per prolungare il loro soggiorno diversificando le esperienze, ad esempio anche per chi ama muoversi in bici. Per quanto riguarda giugno e luglio il calo si è attestato sul 30%. Abbiamo dovuto rimodulare il pacchetto delle offerte. Last minute ci sono state tante prenotazioni».

Ma agosto parla un’altra musica. «Diverso agosto e Ferragosto in particolare, tantissime le presenze nelle nostre 19 strutture – dice Biondini -. Gli italiani hanno preferito Grecia e Portogallo, sono pochissimi in questa estate 2023. Da noi ci sono stati gli stranieri, francesi, olandesi, slovacchi, ma non tedeschi. Occorre fare rete però. Bisognerebbe poi incentivare il rapporto con l’aeroporto Sanzio, con gli stranieri, per quanto riguarda le prenotazioni, ad esempio con pacchetti che permettano anche di prenotare il noleggio dell’auto già dal web».

Dagli hotel alle spiagge il calo c’è ma lo stesso discorso non vale per i ristoranti dove, comunque, ci sono molte presenze locali. Pieni invece i camping, per tutto agosto.