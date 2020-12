Turismo, nasce l’Ente pluriterritoriale delle Marche Centrali

Accorpate le province di Ancona, Fermo e Macerata: una vera e propria rete per migliorare le sinergie sul territorio e avere più risorse economiche per Formazione e Qualificazione professionale

ANCONA – Migliorare le sinergie sul territorio e avere più risorse economiche per Formazione e Qualificazione professionale. Questi gli obiettivi dell’Ente Bilaterale Pluriterritoriale del Turismo delle Marche Centrali, che va a completare, con la sua istituzione, un percorso di aggregazione avviato nell’ottobre 2016 con l’istituzione dell’Ente Bilaterale Pluriterritoriale del Terziario delle Marche Centrali.

«Con l’istituzione di questo organismo – spiega Massimiliano Polacco, Direttore Generale Confcommercio Marche Centrali –, completiamo l’armonizzazione della Bilatelarità iniziata con la nascita dell’Ente per il Terziario e completata con la definizione dell’Ente per il Turismo avvenuta nei giorni scorsi. Come già successo nel Terziario, il nuovo organismo potrà fornire Servizi e creare sinergie sul territorio occupandosi, anche in collaborazione con la Regione, di Mercato del lavoro, Formazione e Qualificazione professionale».

Il nuovo un organismo chiude infatti il cerchio aperto nell’ambito del Terziario con l’accorpamento nell’Ente Bilaterale Pluriterritoriale delle province di Ancona, Fermo e Macerata, l’ambito di rappresentanza territoriale di Confcommercio Marche Centrali.

Barbara Lucchi, Filcams Cgil

A comporre l’Assemblea costitutiva dell’Ente Bilaterale Pluriterritoriale del Turismo, varie componenti di settore che fanno capo a Confcommercio Marche Centrali: Fipe Confcommercio Marche Centrali (Pubblici Esercizi/Ristorazione), Federalberghi Confcommercio Marche Centrali, Faita Federcamping Confcommercio Marche Centrali e Fiavet Confcommercio (Agenzie di Viaggi e Tour Operator). La controparte è costituita dai sindacati dei lavoratori Filcams Cgil Marche-Fisascat Cisl Marche e UilTucs Marche.

Nel corso dell’Assemblea di costituzione dell’Ente sono state anche definite le cariche: la Presidenza è andata a Barbara Lucchi Filcams-Cgil Marche, mentre la Vice Presidente è Anna Maria Ciccarelli in rappresentanza di Federalberghi Confcommercio Marche Centrali.

Nel Comitato Direttivo sono presenti, oltre al Presidente e al Vice Presidente, il Prof. Massimiliano Polacco in rappresentanza di Fipe Confcommercio Marche Centrali, Ivana Jelinic la Presidente Nazionale di Fiavet Confcommercio, Selena Soleggiati Fisascat Cisl Marche e Fabrizio Bontà UilTucs Marche.