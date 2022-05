Turismo internazionale: nuovo asse Recanati, Loreto e Porto Recanati

RECANATI – Il nuovo asse culturale e turistico tra le città di Recanati, Porto Recanati e Loreto, unito dalla firma del recente protocollo “Terre d’Oltre”, verrà promosso nel principale portale turistico italiano Visit Italy pluripremiato in Europa che conta oltre 2 milioni di accessi e oltre 200 milioni di visualizzazioni.

Questo il tema dell’incontro avvenuto nell’Aula Magna del Comune di Recanati in cui si è parlato di come reinventare il turismo nell’epoca post covid, alla presenza del Sindaco Antonio Bravi, dell’Assessora alla Cultura e Turismo Rita Soccio, dell’Assessore al Turismo del Comune di Porto Recanati Giuseppe Casali e dell’Assessora alla Cultura del Comune di Loreto della dirigente settore Turismo della Regione Marche Paola Marchegiani e dei principali operatori turistici e culturali dell’area.

«È indispensabile fare squadra per la migliore promozione del territorio e oggi siamo sulla giusta strada grazie al protocollo d’intesa firmato tra le nostre città – ha dichiarato il Sindaco Antonio Bravi -. Internet svolge un ruolo vitale e sempre più crescente nelle scelte dei viaggiatori, i contenuti online rappresentano una fonte primaria di informazioni sui viaggi e sulle esperienze che supera le altre forme di media e marketing tradizionali».

Un’occasione per presentare in anteprima il nuovo video social girato nelle scorse settimane nel territorio recanatese che con il claim “Recanati where infinity begins” (Recanati dove comincia l’Infinito) verrà promosso in 190 paesi nel mondo attraverso la piattaforma turistica Visit Italy.

“Siamo molto felici di potere presentare il nuovo video promozionale della nostra città che punta soprattutto ad affascinare e conquistare un turismo estero – ha affermato l’Assessora alla Cultura di Recanati Rita Soccio -. Il video nasce da un’esigenza nata dagli operatori turistici recanatesi che noi abbiamo accolto avvalendoci di professionisti nel settore. La presentazione è anche un’occasione per rinsaldare la rete con i colleghi di Loreto e Porto Recanati su progetti di valorizzazione comuni, come il recente evento “luci sull’arte” con Loreto, e di trovare soluzioni per destagionalizzare il flusso turistico grazie alle diverse ma complementari specificità dei nostri territori».

Uno video spot emozionale ed esperienziale, realizzato da Visit Italy e condotto dal racconto di Christie Peruso, famosa blogger e curatrice della rubrica italoamericana di Radio Deejay che promuove le bellezze della città dell’infinito attraverso l’arte, la poesia di Giacomo Leopardi, la musica di Beniamino Gigli, la natura e l’enogastronomia del territorio, assi attrattivi fondamentali del turismo recanatese.

«Abbiamo progettato un importante piano di rilancio turistico, finalizzato ad un impatto sui flussi internazionali già dai prossimi mesi – ha spiegato Ruben Santopietro, Ceo e Cofondatore di Marketing Italia Srl, azienda titolare di Visit Italy -. L’obiettivo sarà raccontare Recanati non solo come la città natale di Giacomo Leopardi, ma come una destinazione capace di meravigliare il visitatore ad ogni angolo».

Un analogo video è stato già realizzato dal Comune di Porto Recanati e a breve verrà prodotto anche da Loreto, insieme le tre città promuoveranno il territorio sulla piattaforma e sui social di Visit Italy.

«Oggi non mi sento ospite a Recanati, mi sento a casa – ha detto l’Assessore al Turismo di Porto Recanati Giuseppe Casali –. Le peculiarità dei nostri Comuni sono belle ma messe insieme lo sono ancora di più e moltiplicano l’effetto attrattore sul territorio. Puntiamo su un turismo destagionalizzato, sostenibile e rispettoso dell’ambiente e dei cittadini, aumentando la qualità dell’offerta e promuovendo con i mezzi più adeguati tutto il meglio che abbiamo da esprimere».

«Il mercato turistico è molto competitivo ed è necessario che il nostro patrimonio artistico oltre ad essere conservato venga valorizzato attraverso tutto ciò che ci può proiettare nel mondo – ha affermato l’Assessora alla Cultura del Comune di Loreto Francesca Carli -. Nel nostro territorio si respira la cultura di qualità, in un mondo in cui possiamo comprare tutto con un click, i valori senza prezzo, come la cultura, attraggono ancora di più. L’obiettivo è quello di puntare sulla bellezza e farla conoscere in rete con proposte concrete e tutti i mezzi tecnologici a disposizione».