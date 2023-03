Turismo, Acquaroli: «Per Demoskopika le Marche nel 2023 terza regione per incremento di arrivi e presenze»

Il presidente della Regione Marche, rendendo note le proiezioni di Demoskopika per il 2023, evidenzia la «bella affermazione» per il turismo marchigiano

ANCONA – «Un’altra bella affermazione per il turismo della nostra regione. Secondo le proiezioni di Demoskopika per il 2023, saremo la terza regione per incremento degli arrivi e delle presenze turistiche». Lo rende noto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

«Stiamo crescendo – dice il governatore -, e con la crescita del turismo sta crescendo l’immagine di tutto il nostro territorio, che finalmente viene percepito per quello che realmente è: bello, vivace e pieno di piacevoli sorprese, in molti settori, che oltre al paesaggio, al patrimonio culturale e alle eccellenze manifatturiere sa esprimere un’enogastronomia apprezzatissima».

«In una parola – conclude -, finalmente, la nostra autenticità inizia ad essere conosciuta e apprezzata appieno e le prospettive per la stagione ci sono tutte».