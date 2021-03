Tubatura rotta in via Indipendenza ad Ancona: strada allagata e chiusa per 4 ore

È accaduto di fronte alla Caserma Villarey. Per ripristinare la perdita si è resa necessaria la chiusura dell'erogazione idrica nella zona per la durata dei lavori

ANCONA – Erano le 9 di questa mattina (5 marzo) quando nel capoluogo dorico una porzione di via Indipendenza si è trasformata in un torrente, a causa di una grave perdita nella rete dell’acqua. A rompersi un tubo di ghisa dal diametro di 150 millimetri della conduttura principale.

L’incidente è avvenuto nel tratto di strada di via Indipendenza compreso tra via Volturno e via Matteotti, di fronte alla Caserma Villarey.

In pochi minuti i tecnici comunali, intervenuti sul posto, sono riusciti a bloccare la rete della distribuzione per poter lavorare sul guasto.

Ci sono volute circa 4 ore per rimuovere l’asfalto tramite escavatore e sostiture la tubatura rotta ripristinando così il servizio di acqua corrente, sospesa per la durata dei lavori.