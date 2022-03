La troupe Rai dell’Eurovision Song Contest 2022 nel Parco del Conero

La Spiaggia del Frate di Numana e Sirolo è una delle ambientazioni scelte dalla Rai come cartolina per promuovere l'Italia all'estero

La Spiaggia del Frate di Numana e Sirolo è una delle ambientazioni scelte dalla Rai che sta curando l’organizzazione della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino. L’evento verrà trasmesso da Rai1 in tre prime serate e sarà condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika dal 10 al 14 maggio.

Alla competizione canora partecipano 41 artisti di altrettante nazioni. L’esibizione di ciascuno di essi è introdotta da una “cartolina” che vuol promuovere e far conoscere all’estero una località italiana. Per realizzare una di queste “cartoline” è stata scelta la Spiaggia del Frate che insiste parte nel Comune di Numana e parte nel Comune di Sirolo all’interno del Parco del Conero.

La troupe Rai, autorizzata dall’ente parco, si è recata sul posto e ha realizzato le registrazioni foto/video facendo volare anche un drone.

«Siamo molto grati all’organizzazione per aver scelto questo angolo suggestivo del Parco del Conero, sicuramente tra i più spettacolari della costa Adriatica – ha detto il presidente dell’Ente Parco Daniele Silvetti – cartolina promozionale d’eccezione per questo territorio che siamo certi, verrà scelta da molti turisti come meta per le prossime vacanze».

Il materiale montato sarà in onda con l’indicazione “Parco Regionale Naturale del Conero_Spiaggia del Frate”.

«Il compito dell’Ente Parco è quello della tutela, conservazione e promozione del suo territorio – ha concluso Silvetti – e, coerentemente con la nostra mission, stiamo lavorando ad un programma di iniziative volte a valorizzare il patrimonio artistico, archeologico, ambientale, culturale, enogastronomico che andrà ad affiancare il cartellone di eventi e iniziative previste dai Comuni».