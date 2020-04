Troppi brindisi per la Pasqua ortodossa, 33enne ubriaco in macchina in cerca di birre

FALCONARA- Al volante ubriaco per comprare delle birre. Pomeriggio di brindisi e festeggiamenti esagerati per un 33enne croato, domiciliato a Falconara Marittima, in occasione della Pasqua ortodossa.

Ieri, domenica 19 aprile, la Polizia di Falconara Marittima ha intimato l’alt alla vettura, all’interno dei controlli ordinari per il rispetto delle misure del Decreto governativo. L’auto non si è fermata e ha tentato la fuga, urtando diverse vetture parcheggiate lungo la strada. Una pattuglia dei Carabinieri ha rintracciato il 33enne, che si stava nascondendo in via Bixio.

Incuriositi dalle macchie di vino sulla camicia e dallo stato di poca presenza del 33enne, Polizia e Carabinieri l’hanno sottoposto al test alcolico: aveva un tasso 3 volte superiore alla norma.

L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero dai Carabinieri del Comando Tenenza e dalla Polizia Municipale di Falconara Marittima per guida in stato di ebrezza e multato per le infrazioni al Codice della Strada e rischia persino la revoca della patente di guida. Immancabile, ovviamente, anche la sanzione per non aver rispettato il Decreto governativo per contenere i contagio di Cronavirus.