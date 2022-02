Troppa Sampdoria per questo Cus Ancona. Battistini: «Ai miei ragazzi dico bravi»

ANCONA – Un miracolo potrebbe non bastare al Cus Ancona per mantenere questa serie A2 ma nel calcio compreso il calcio a 5 tutto è possibile matematica permettendo. E proprio la matematica tiene ancora a galla la formazione di Francesco Battistini che sabato pomeriggio, 5 febbraio, ha perso in casa per 9 a 2 contro la Sampdoria. Una gara subito in salita per gli universitari che sono andati al riposo sotto per 4 a 0. Vittoria quella del Sampdoria che non fa un piega con i blucerchiati padroni del campo in lungo e in largo.

Un canovaccio che di certo non ha sorpreso più di tanto lo staff tecnico del Cus Ancona in modo particolare il tecnico Francesco Battistini. «Sapevamo benissimo che tipo di partita sarebbe stata per noi e quali difficoltà ci sarebbero state. La Sampdoria è stata padrona del campo, si è rilevata squadra di un altra categoria con giocatori che hanno fatto la differenza. Ai miei ragazzi non posso che dire bravi per come si sono comportati e per come hanno affrontato questa sfida per noi proibitiva. A testa alta ci siamo battuti dal primo all’ultimo minuto nonostante la superiorità dell’avversario. La gara è stata vinta dalla Sampdoria ma la nostra dignità non è stata calpestata, quella vista al Palacus di Posatora è senza dubbio la squadra con l’organico più competitivo per ambire alla serie A1. Noi andiamo avanti per la nostra strada sempre a testa alta poi se a fine stagione si tireranno le somme. Se dovessimo retrocedere in serie B non sarà di certo un dramma ma sono convinto che fino all’ultimo minuto dell’ultima partita di campionato questa squadra lotterà per tenere alti i valori del Cus Ancona».

Cus Ancona che al momento si trova all’ultimo posto in classifica con 3 punti con un distacco di 9 lunghezze dalla zona playout quando mancano 8 giornate al termine del campionato.