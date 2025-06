TreValli Cooperlat partner della Lega del Filo d’Oro nel progetto “Alimentiamo la Vita insieme”

MILANO – TreValli Cooperlat, primario gruppo agroalimentare italiano con sede e Jesi, è al fianco della Lega del Filo d’Oro, Fondazione E.T.S. che dal 1964 si dedica all’assistenza, educazione, riabilitazione, recupero e valorizzazione delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, ad integrazione della campagna annuale per il 5×1000, aggiunge un nuovo capitolo alla collaborazione, “Alimentiamo la Vita Insieme”,che si accinge a tagliare il traguardo dei dieci anni.

«Il supporto a Lega del Filo d’Oro nasce dal desiderio autentico, di TreValli Cooperlat, di voler contribuire a una società più coesa e solidale, con particolare attenzione all’inclusione delle persone più fragili – ha commentato Marco Mazzarini, Direttore Generale TreValli Cooperlat – in quanto realtà cooperativa, crediamo fortemente nel rinforzo reciproco e nello scambio virtuoso come motori di evoluzione: attraverso il sostegno alla “Lega” e il contatto con la loro realtà quotidiana, abbiamo potuto apprezzare ancora di più il valore di un impegno condiviso. In tutto questo non siamo soli: sono coinvolti i nostri soci e collaboratori, ma anche i consumatori che scelgono i nostri prodotti, uniti dalla volontà di realizzare qualcosa di buono, insieme».

«La collaborazione con TreValli Cooperlat nasce dalla condivisione di valori profondi e rappresenta un esempio virtuoso di come il successo imprenditoriale possa andare di pari passo con l’impegno sociale». ha dichiarato Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro. «Un sentito ringraziamento a TreValli per questo sodalizio prezioso, che da quasi dieci anni sostiene il nostro lavoro al fianco di chi non vede e non sente. In questo senso, il 5×1000 rappresenta uno strumento gratuito, ma di grande valore, che ci aiuta a rafforzare la nostra presenza sul territorio e offrire risposte concrete a sempre più persone».

In occasione della campagna 5×1000, Trevalli Cooperlat presidia oltre 2500 punti vendita in tutta Italia, con un’iniziativa ad hoc volta a sensibilizzare e ingaggiare i consumatori. Un sostegno incondizionato, del tutto svincolato dall’acquisto dei prodotti, volto a sostenere la campagna mettendo a disposizione un ulteriore punto di contatto tra la cittadinanza e la Lega del Filo d’Oro.

Massimiliano Dona, Presidente di Unione Nazionale Consumatori, prima associazione di consumatori fondata in Italia, ha così commentato la partnership tra le due realtà: «La collaborazione virtuosa tra il mondo produttivo e le organizzazioni dedicate all’inclusione sociale rappresenta un modello di responsabilità condivisa che merita di essere valorizzato superando le diffidenze che hanno caratterizzato il settore della beneficenza negli ultimi anni, riconoscendo il valore autentico di iniziative trasparenti che non gravano economicamente sui consumatori, ma si concentrano sulla sensibilizzazione rispetto a strumenti come il 5×1000 che offrono ai cittadini la possibilità di contribuire attraverso una scelta consapevole nella destinazione di una quota delle proprie imposte».

Un impegno che dunque si rinnova, sottolineando come, attraverso il cibo, si possano superare barriere e difficoltà, e del concetto di gusto non solo come piacere ma come strumento di educazione e di inclusione.

Questa operazione nasce come naturale evoluzione del programma “Alimentiamo la vita insieme”, cuore del sodalizio tra TreValli Cooperlat e Fondazione Lega del Filo d’Oro nato oltre 9 anni fa.

Questa importante collaborazione è strutturata a partire dall’educazione a una sana e corretta alimentazione ed è volta in primis a offrire percorsi di formazione e riabilitazione per i bambini con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale ospiti dei Centri della Lega del Filo d’Oro. Questi bambini hanno spesso difficoltà di deglutizione e problemi di disfagia, e con operatori e famiglie si lavora con grande impegno per far raggiungere loro il più alto grado di autonomia. Manipolare il cibo inoltre è una ricchissima esperienza sensoriale per chi non vede e non sente e anche un modo per esprimersi. La scoperta del gusto è sinonimo di scoperta del mondo ed espressione di sé.

Saper riconoscere ciò che si mangia, poter decidere di preferire un sapore piuttosto che un altro sono conquiste per le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale che permettono loro di autodeterminarsi, anche con piccole scelte e autonomie.

Trevalli Cooperlat ha concretamente sostenuto la realizzazione di ambienti specifici – come le cucine didattiche e il laboratorio di logopedia – all’interno del Centro Nazionale di Lega della Lega del Filo d’Oro e attività rivolte agli ospiti della Fondazione. Le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale sono state coinvolte in visite alle fattorie didattiche di TreValli e in contest di cucina, mentre i dipendenti di TreValli hanno seguito dei seminari al Centro Nazionale di Osimo per conoscere da vicino la Lega del Filo d’Oro e partecipato ad incontri di sensibilizzazione.

TreValli Cooperlat e Lega del Filo d’Oro sono una a fianco all’altra anche nel progetto “A Scuola di Latte”, ideato dalla cooperativa di Jesi e rivolto alle classi delle scuole primarie delle regioni Marche e Abruzzo per guidare i giovani studenti verso un consumo sempre più consapevole di prodotti sani, naturali e importanti per la loro crescita.

Gli alunni sono invitati a realizzare un progetto creativo legato al mondo del latte per partecipare a un contest tra scuole che consentirà di aggiudicarsi materiali e strumenti utili alla didattica: attraverso questa dinamica coinvolgente viene proposto un percorso didattico educativo sul mondo del latte vaccino e dei suoi derivati al fine di promuovere la corretta alimentazione.

Un’iniziativa che prosegue da 11 edizioni e che nel tempo ha coinvolto centinaia di scuole.