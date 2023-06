Trevalli Cooperlat, ecco le classi vincitrici del concorso “A scuola di latte-una mucca per amica”

ANCONA – “A Scuola di Latte – Una mucca per amica”. Questo il nome del progetto di educazione e pratica alimentare, promosso da TreValli Cooperlat e rivolto alle scuole primarie delle regioni Marche e Abruzzo, ha proclamato le classi vincitrici del concorso 2022/2023. Per la regione Marche l’elaborato vincitore è quello delle classi 2°, 3° e 4° della scuola primaria ”Marconi”, istituto scolastico “Raffaello Sanzio” di Falconara Marittima (An) con lo slogan “Power Cow – La potenza del latte”. Il premio consiste in una visita presso un allevamento, caseificio, azienda, fattoria didattica di TreValli.



“A Scuola di Latte – Una mucca per amica” è un progetto che mira a trasmettere ai bambini delle scuole primarie un vero e proprio percorso didattico educativo sul mondo del latte vaccino e dei suoi derivati con il fine di promuovere una sana e corretta alimentazione. Inoltre, l’obiettivo è anche quello di stimolare la creatività degli alunni, invitandoli a realizzare un’etichetta di un prodotto a base di latte, creare uno slogan e un nome accattivante.

«La mission di Trevalli Cooperlat – azienda marchigiana tra i primi produttori in Italia nel settore lattiero caseario – consiste in primo luogo nella valorizzazione del latte, materia prima conferita da tutti i soci. Questo è possibile non solo attraverso l’immissione sul mercato di prodotti di qualità, sani e sicuri, ma anche grazie alla promozione di iniziative educative capaci di coinvolgere le scuole, dunque i bambini e le loro famiglie», spiega l’azienda.



«Siamo sempre più convinti – afferma Andrea Alfieri, responsabile marketing di TreValli Cooperlat – che il successo del progetto derivi dalla sua formula efficace che insegna ai bambini informazioni fondamentali riguardo ad uno stile di vita salutare, attraverso un percorso di educazione alimentare che ha come punto di partenza un’alimentazione sana e nutriente di cui il latte ne rappresenta la base, prodotto ricco di nutrienti».

Il progetto sta crescendo in maniera esponenziale, coinvolgendo sempre più scuole. In nove anni, hanno partecipato 609 scuole, 2.016 classi e 38.100 alunni marchigiani e abruzzesi.



I nomi delle scuole vincitrici sono visibili all’interno del sito www.ascuoladilatte.it dove si possono consultare e scaricare documenti relativi al progetto e al regolamento del concorso.