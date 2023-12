Sul treno senza biglietto e in carcere per stalking: doppia espulsione da parte della Questura di Ancona

ANCONA – Continua incessante l’attività di contrasto alla permanenza irregolare sul territorio nazionale ed in particolare nel territorio del Capolugo dorico da parte degli operatori della Questura.

Nella settimana appena trascorsa infatti, i poliziotti hanno dato esecuzione ad un decreto di espulsione mediante accompagnamento presso il CPR di Bari di un 33enne di origine nigeriana gravato da numerosi reati contro il patrimonio, nonché diverse violazioni delle norme in tema di stupefacenti. Lo stesso giorno l’uomo era stato identificato dagli agenti della Polfer presso la Stazione di Falconara, poiché era intento a prendere un treno sprovvisto di biglietto. In seguito ai controlli effettuati l’uomo è stato accompagnato in Questura per l’esecuzione dell’espulsione.

Inoltre, un uomo di origine albanese di 40 anni, detenuto presso la Casa Circondariale di Montacuto dove scontava una condanna per stalking è stato espulso dal territorio nazionale. In questo caso l’espulsione è stata applicata come misura alternativa alla detenzione ed il soggetto è stato rimpatriato in Albania con un volo e a mezzo di personale dedicato, con l’ausilio di una scorta internazionale del personale della Questura dorica.

Salgono così ad oltre 30 il numero delle espulsioni effettuate dalla Polizia nel corso di tutto il 2023.