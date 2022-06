In treno per le Marche, arriva la “Summer experience 2022” di Trenitalia. Ecco le novità

ANCONA – Al via la “Trenitalia Summer Experience 2022”, la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo “Passeggeri” del Gruppo FS e al via da oggi, domenica 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.

Tra i principali obiettivi, proporre un’esperienza di viaggio sempre più conveniente, multimodale e sostenibile, che mira ad andare oltre al semplice viaggio in treno, grazie a un’offerta quanto più possibile door-to-door e personalizzata, ossia in grado di modellarsi sulle differenti esigenze di chi sceglie il trasporto green anche per svago e turismo. «Elemento portante il rafforzamento dell’integrazione modale fra i mezzi di trasporto gestiti dalle società appartenenti al polo prestando sempre maggiore attenzione alla qualità e all’efficacia dei servizi di primo e ultimo miglio, quelli offerti nelle fasi che precedono e seguono lo spostamento in treno, il tutto grazie anche a specifici accordi con altri partner della mobilità condivisa e collettiva», spiega Trenitalia.

Il nuovo orario estivo regionale per le Marche offre maggiori opportunità per raggiungere con più frequenza e facilità tante mete a portata di treno: soluzioni dirette ed intermodali rivolte ad incrementare e facilitare il turismo domestico, alla riscoperta delle mete più suggestive di una delle regioni più belle e ricche di storia, cultura e bellezze naturali dello stivale.

Cresce l’offerta per l’aeroporto regionale, per agevolare i flussi turistici in entrata nel territorio marchigiano, con due nuovi treni tra Ancona e Jesi, che portano a 30 i convogli che ogni giorno fermano allo scalo dorico.

Un’offerta che ad agosto si arricchirà ulteriormente rispetto allo scorso anno di altri due collegamenti tra Ancona e Jesi. Dal 19 giugno, invece, partono i treni festivi di rinforzo del servizio sulla linea adriatica: viene attivato un nuovo collegamento festivo mattutino tra Ancona e San Benedetto del Tronto con partenza alle 9,45 e viene riconfermato il collegamento da San Benedetto del Tronto verso Rimini con partenza alle ore 16:05.

Ad agosto inoltre 4 nuove corse feriali in più tra S. Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno, che andranno ad incrementare il servizio estivo sulla direttrice ascolana, nell’ottica di promuovere la riscoperta del territorio piceno.

Oltre le novità, dal 12 giugno, tornano anche le conferme dei servizi estivi di Trenitalia: