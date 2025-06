Trenitalia e Regione Marche, ecco il nuovo Pop, il regionale del terzo millennio

ANCONA – Nuovo treno per le Marche. Elettrico, risparmioso, totalmente riciclabile, è un mezzo di ultima generazione della flotta dei regionali e circolerà da Ancona a Pesaro, Ascoli e Fabriano. Fa parte di una serie di treni elettrici monopiano di cui quattro sono già in circolazione e altri otto nuovi sono in arrivo entro il 2025, mezzi che contribuiranno ulteriormente ad abbassare l’età media di quelli in circolazione, ora inferiore ai sette anni. La flotta regionale prosegue il suo percorso di rinnovamento che ha già visto l’immissione in servizio di diciassette treni di ultima generazione, il tutto in linea con il contratto di servizio che è stato sottoscritto da Trenitalia e Regione Marche nel 2019, accordo quindicennale che prevede oltre 300 milioni di euro di investimenti totali sui mezzi in dotazione alle Marche, di cui 37 milioni a carico della Regione.

Presenti all’inaugurazione del nuovo treno della serie Pop l’assessore regionale Goffredo Brandoni con il consigliere Mirko Bilò, insieme a Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale Trenitalia, e Marco Trotta, direttore regionale Marche. Il nuovo treno ospita circa 500 persone con 300 posti a sedere, può raggiungere una velocità di 160 km/h e ha a disposizione dodici posti bici, con possibilità di ricarica per quelle elettriche. «Quinto treno elettrico monopiano che si aggiunge ai diciassette già arrivati – ha spiegato Maria Annunziata Giaconia – entro questo anno ne arriveranno altri otto, sette monopiano e uno doppio piano. Abbiamo rinnovato tutta la flotta della direzione regionale Marche, grandi investimenti, parliamo di 300 milioni di Trenitalia, di cui 37 della Regione Marche cui si sono aggiunti ulteriori 28 milioni di fondi Pnrr. Sono treni di nuova generazione, non solo con caratteristiche tecniche e performance all’avanguardia, ma sono pensati per la sostenibilità, -30% di consumi elettrici, materiale tutto riciclabile, un treno pensato non solo per scuola e lavoro, ma anche per le famiglie, per chi viaggia in bici, dotato di videosorveglianza. Non solo sono investimenti, quelli pensati nel contratto di servizio con la Regione Marche, ma c’è anche una programmazione di ulteriori servizi».

La prossima settimana, con l’orario estivo, partono infatti alcuni servizi per il mare, da Ancona e Fabriano verso Rimini, da Roma un prolungamento verso Loreto: «Abbiamo voluto integrare ulteriori servizi con dei link, quei bus che fanno l’ultimo miglio» ha concluso Maria Annunziata Giaconia: sono il Conero Link (43 corse al giorno tra stazione di Ancona e piazzetta di Portonovo), l’Urbino Link (60 collegamenti al giorno), il Fermo Link (101 corse per arrivare a Porto San Giorgio), e il Senigallia Beach Link (163 collegamenti al giorno tra le stazioni di Senigallia e Marzocca e i lungomari sud e nord di Senigallia). «Abbiamo già una delle flotte tra le più giovani d’Italia – ha commentato a sua volta Goffredo Brandoni – e con l’inaugurazione di questo nuovo treno Pop, abbassiamo ulteriormente l’età dei treni della nostra regione. Possibile utilizzarlo con la bici, fare ricarica, raggiungere le nostre località della costa e dell’interno, ma anche la metà del Giubileo, cioè Loreto».