Trecolli Montesicuro sogna in grande e conferma Bilò alla guida tecnica

ANCONA- La Trecolli Montesicuro è pronta a svelare altri pezzi del suo mosaico per la stagione sportiva 2020-2021. Dopo aver chiuso l’attuale stagione al terzo posto della serie C1, prima della sospensione forzata dovuta al Coronavirus, i dorici del presidente Giuseppe Marinelli e del direttore sportivo Massimiliano Marchegiani hanno programmi molto ambiziosi per il futuro. In attesa di capire quale sarà la categoria di competenza, perchè le sperenze di serie B sono molto concrete visto il contesto attuale che porterà diverse squadre del nazionale ad alzare bandiera bianca. Ecco che un sodalizio solido e ben strutturato come quello biancorosso potrebbe recitare un ruolo di primo livello nelle nuove geografie dei campionati italiani di Futsal.

Dopo aver annunciato l’innesto, nel ruolo di direttore generale, di una figura esperta come quella di Massimiliano Trozzi (che sarà presentato lunedì alle 19.30 all’Orange Beach di Falconara) è arrivata anche un’altra importante ufficialità. Sulla panchina dorica siederà ancora Davide Bilò, assoluta certezza del futsal nazionale e regionale sia da giocatore che da tecnico. Accanto a lui ci sarà ancora Valentino Foroni in qualità di preparatore e allenatore dei portieri. Ingresso anche nello staff medico-sanitario con la presenza della fisioterapista Veronica Mariani. La comunicazione, invece, è stata affidata a Matteo Valeri.