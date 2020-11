Trecolli Montesicuro, Marchegiani suona la carica in vista del Grottaccia

ANCONA- Dopo la sconfitta di misura maturata la scorsa settimana in casa del Russi, c’è grande voglia di riscatto in seno alla Trecolli Montesicuro. Dopo una settimana intensa in cui i biancorossi hanno lavorato agli ordini del player manager Davide Bilò, sabato 7 novembre alle 17.30 al Federale Paolinelli arriverà il Grottaccia fanalino di coda. Guai a sbagliare l’approccio alla partita e testa ben salda sull’obiettivo. E’ questa la ricetta fornita dal direttore sportivo Massimiliano Marchegiani nelle consuete parole della vigilia:

«Dobbiamo solo concentrarci sul Grottaccia. Affrontiamo una squadra ostica, punteranno molto sull’atletismo e la fisicità ma noi dovremmo essere bravi a far risaltare le nostre qualità sul campo, che ripeto sono molte. L’errore più grave sarebbe sottovalutare l’avversario e il mister dovrà lavorare anche su questo aspetto ma sono convinto che i ragazzi daranno il massimo, anche col contributo del rientrante Giordano e dello stesso Bilò». Sul bilancio delle prime giornate Marchegiani è molto razionale:

«Le mie impressioni nelle prime due partite sono comunque positive nonostante abbiamo raccolto un solo punto in due sfide. C’è tanto rammarico perché le prestazioni sul campo non rispecchiano i risultati finali con i quali abbiamo fatto anche delle buone prestazioni. Abbiamo puntato a costruire una squadra molto giovane, con alcuni elementi esperti quali Moretti, Pinto e lo stesso giocatore allenatore Davide Bilò: a volte ci manca un pò di esperienza e ci manca quel pizzico di determinazione specialmente sotto porta, che in questi contesti spostano gli equilibri di un match. Non siamo qui a cercare alibi».

Tre le partite rinviate

Sale a tre il numero delle partite rinviate causa Covid, in programma originariamente per questo weekend, nel girone D di Serie B. Si tratta di Futsal Potenza Picena-Futsal ASKL, Cus Ancona – Futsal Ternana e Recanati-Grottaccia. Si giocheranno solamente Etabeta – Corinaldo (sabato alle 15.00), Faventia-Cagli (sabato alle 17.00) e Montesicuro Trecolli – Grottaccia (sabato alle 17.30).