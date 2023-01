ANCONA – Tre pasticcerie anconetane si contendono il titolo di migliore pasticceria di Ancona su Real Time. Stiamo parlando della trasmissione televisiva Cake Star, condotta dai pasticcieri Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

L’appuntamento è per domani (venerdì 20 gennaio), alle 21.20, sul canale 31. Secondo quanto trapela, le pasticcerie sono la Maison Délice di corso Amendola (del gruppo Cremeria Rosa), il biscottificio Frolla di Osimo e la cioccolateria Sei sensi, anch’essa di Osimo.

«Ci hanno scelto tra 10-15 pasticcerie» – spiega la titolare di Maison Délice, Jessica Timoniere. È lei, con un passato da modella e da ombrellina nei circuiti più ambiti (tra cui il Mugello), a raccontarci l’esperienza di Cake Star: «Posso svelare poco, anzi quasi nulla». Già, perché ai partecipanti della sfida è vietato – da vincoli contrattuali – parlare di quanto accadrà nelle puntate.

Una delle concorrenti di Cake Star, Jessica Timoniere

«Mi hanno contattato al telefono – racconta Timoniere –. Ero emozionata e sono corsa in laboratorio dal nostro pasticciere, Sergio Vitaloni. Se mi sono pentita di aver lasciato il mondo della moda? No, oggi sono soddisfatta di ciò che faccio. A maggior ragione adesso, dopo un’esperienza bellissima con Damiano Carrara, che è un toscanaccio come me e Foglia, pasticciere del Gambero Rosso 2022».

Le riprese si sono svolte lo scorso ottobre. Ad essere coinvolto nelle registrazioni, anche uno dei locali storici di Ancona, quale – appunto – la Cremeria Rosa, di corso Mazzini. Il format della trasmissione è semplice: «I due giudici (coi titolari delle altre due pasticcerie in gara) scelgono tre pezzi dal banco, li assaggiano e li giudicano con un punteggio che va da 1 a 5 stelle». Poi, entra in gioco il pezzo forte, il cavallo di battaglia delle pasticcerie in gioco.

Nei laboratori Jessica Timoniere, una delle concorrenti Timoniere tra i conduttori Carrara e Foglia Il capo pasticciere Sergio Vitaloni e, subito dietro, il pasticciere Manuele Baldoni

Maison è sotto la guida di Jessica dal 2019: «La nostra è una pasticceria in stile francese, ma troviamo pure prodotti tradizionali. Usiamo il lievito madre in tutti i prodotti e ci sforziamo di coniugare la storia delle ricette di Paolo Boari con l’innovazione tecnologica e la modernità. E siamo pure attenti allo zucchero perché io alla linea ci tengo».

«Damiano? È davvero gentile, abbiamo scherzato sul nostro accento toscano e ci atteggiavamo scherzosamente per insegnare la dizione corretta agli altri» – ride Jessica.

Il capo pasticciere Sergio Vitaloni, dal laboratorio del centro, continua a decorare delle sacher mentre svela: «Tre giorni prima della telefonata di Cake Star, pensavo di mandare una mail alla redazione del programma, che io – racconta – seguo da anni».

«I due giudici della trasmissione mi hanno dato consigli e stimoli per migliorare. Confrontarsi è importante per la crescita». Domani, «la famiglia di Maison Délice e Rosa» chiuderà prima per godersi la puntata dall’interno dei loro locali.

Chi si aggiudicherà l’ambito premio?