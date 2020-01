“Tre anni di voi”: grande festa per la Casa dei giovani Piero Alfieri

ANCONA – L’associazione giovanile “Casa dei giovani Piero Alfieri” festeggia i primi tre anni di attività con “Tre anni di voi”, un evento – spettacolo, ad ingresso gratuito. La serata, patrocinata dal Comune di Ancona e dall’Arcidiocesi di Ancona–Osimo, si terrà venerdì 24 gennaio, alle ore 21.15, presso la parrocchia “Cristo Divino Lavoratore” (Piazzale Camerino, 3, Ancona) e sarà presentata dal giornalista Maurizio Socci.

La realtà associativa, in ricordo del diacono e professore anconetano Piero Alfieri Padiglioni scomparso nel 2016 per un tumore, compie infatti tre anni di vita. I giovani di Piero Alfieri sono nati il 19 gennaio 2017 e, da quel giorno, non si sono mai fermati. Hanno organizzato eventi, progetti e incontri nel nome di Piero per continuare la bella opera educativa e sociale vissuta da quest’ultimo durante la sua vita. Si sono interessati di disabilità con il progetto “Insuperabili” durato ben quattro mesi, hanno ospitato il ballerino malato di sclerosi multipla Ivan Cottini, l’ambasciatore del sorriso Andrea Caschetto, l’attore e produttore marchigiano Simone Riccioni e il professore Alessandro Pertosa, con il quale hanno ideato il “Festival Rum” dedicato ai rumori della mente.

Da settembre sono impegnati in attività finalizzate alla tutela dell’ambiente e, accompagnati e sostenuti dal Comune, hanno realizzato tre eventi di pulizia nel capoluogo marchigiano (PuliAMO il Cardeto a settembre, PuliAMO la Cittadella a ottobre, PuliAMO il Passetto a novembre) coinvolgendo decine e decine di giovani attivisti e cittadini.

«Abbiamo deciso di festeggiare questo bel traguardo dei tre anni – racconta il vicepresidente Andrea Alfieri Padiglioni – perché è davvero meraviglioso e unico che il sogno di ricordare papà, nonostante la morte, sia diventato un’officina di bene e speranza affermata nel nostro territorio. Una realtà associativa completamente retta da giovanissimi è una ricchezza per il tessuto cittadino. Celebreremo tutto questo con uno spettacolo con musica, racconti e tanti ospiti. L’evento festeggia “Tre anni di voi” e non tre anni di noi. Perché da sempre sogniamo e lavoriamo per gli altri. Questo è il nostro stile».

La serata prevede un inizio commovente, con il ricordo di Piero Alfieri, e la presenza di tanti ospiti tra cui Giorgia Sordoni, responsabile del “Centro Papa Giovanni XXIII”, diverse autorità del mondo politico e sociale della città di Ancona, il ballerino malato di sclerosi multipla Ivan Cottini, già ospite dell’associazione e impegnato in diverse reti televisive nazionali. Durante l’evento sarà consegnato il premio “Giovane Speranza per l’Ambiente”, istituito dalla “Casa dei giovani Piero Alfieri”, e verrà presentata per la prima volta una canzone inedita, scritta da un giovane artista anconetano, dedicata ai tanti giovani di Piero Alfieri. Un grande momento di festa e spettacolo che cadrà due giorni prima del quarto anniversario della scomparsa del diacono Piero, avvenuta il 26 gennaio 2016. La vita che si unisce al dolore, in una danza di tanti giovani destinati a cambiare il mondo.