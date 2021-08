«Ad oggi nessun lavoratore contattato per essere assunto dal nuovo gestore. Venga garantito il passaggio di cantiere per i 41 lavoratori, autisti e soccorritori, oggi impegnati nel servizio per l’AOU Ospedali Riuniti Umberto I»

«La First Aid One, prendendo atto delle recenti affermazioni rese pubbliche dal direttore amministrativo di Torrette, Antonello Moraldo, chiede alla Prefettura di Ancona ed alle segreterie dei sindacati CGIL, CISL, UIL, CISAL Terziario Marche, all’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – ed all’ RTI ANPAS, di dare corso all’immediata attivazione della “clausola sociale” per il riassorbimento dei 41 operatori (autisti e soccorritori) che dal 31 agosto rischiano di perdere il lavoro». Così l’azienda che aveva vinto il bando di gara ponte per il servizio, ora di nuovo in capo ad Anpas dal 1 settembre prossimo.

«La First Aid One, gestore uscente del servizio di trasporto di pazienti in ambulanza, per conto dell’AOU Ospedali Riuniti Umberto I, a partire dal 31 agosto cesserà (anticipatamente) il servizio finora espletato attraverso personale formato e qualificato, il cui elenco dei nominativi è stato fornito in data 16 giugno alla stazione appaltante».

«Risulta invece che ad oggi – nonostante la certezza dell’ affidamento ad altro vettore, così come dichiarato dallo stesso direttore amministrativo – alcun lavoratore sia stato contattato per essere assunto dal nuovo gestore».

«Infatti, al momento appaiono immotivatamente ferme, le procedure garantite dalla “clausola sociale”, richiamata nella lex specialis del capitolato di gara, – per l’espletamento del servizio di trasporto pazienti in ambulanza, di equipe sanitarie e di materiale urgente per un periodo di 36 mesi (3 anni) – CIG 81917340C0 – così come appaiono ferme, le rituali procedure istituzionalmente codificate, richieste per il riassorbimento di tutto il personale».