Basket: Ozzano-Luciana Mosconi, ecco i precedenti

La Luciana Mosconi sarà in trasferta. Pochi precedenti in archivio con il bilancio che sorride ai padroni di casa. Simone Centanni è stato il miglior realizzatore dell'ultima giornata

ANCONA – Una sfida che ritorna dopo due anni. Sinermatic Ozzano-Luciana Mosconi Ancona è un incrocio ancora nuovo nella storia della recente Serie B e sabato al Palazzetto dello Sport di Ozzano dell’Emilia andrà in scena la terza sfida tra le due formazioni.

Gli unici due precedenti infatti risalgono alla stagione 19/20, quella dove la Luciana Mosconi venne inserita nel girone con le emiliano-romagnole prima della diversa suddivisione geografica dello scorso torneo. Due partite con lo stesso risultato che volse le spalle ai colori bianconeroverdi dorici. Il 6 ottobre 2019 si gioca al Palarossini la 2a giornata di campionato, esordio casalingo per la Luciana Mosconi di coach Regini.

Dopo una gara equilibrata a spuntarla sono gli ospiti che vincono 72-83. In quella partita non bastarono per Ancona i 30 punti di Simone Centanni, mentre Ozzano vinse grazie anche ai 23 punti di Riccardo Iattoni che la squadra di Piero Coen si ritroverà davanti anche nella sfida di sabato prossimo. Il match di ritorno si disputa nella cittadina alle porte di Bologna il 18 gennaio 2020 e al Pala Arti Grafiche Reggiani vince ancora Ozzano allora allenata da Federico Grandi oggi tecnico dell’Andrea Costa Imola. Finisce 74-64 per la Sinermatic contro la Luciana Mosconi che nel frattempo ha messo al suo timone coach Rajola.

Partita sempre ad inseguire per gli ospiti a cui manca la schiacciata finale. Per la Luciana Mosconi il miglior realizzatore è ancora Centanni (17), Iattoni chiude con 5 punti. Con un secco 2-0 nei precedenti in favore di Ozzano, sabato 6 novembre tutti pronti a girare pagina per scrivere un nuovo capitolo di questa storia.