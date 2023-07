NUMANA – Tragedia oggi (19 luglio) attorno alle 20 a Numana. Un giovane di 32 anni, Lorenzo Ferri, è deceduto. È successo in spiaggia a Numana alta. Dopo essere stato rianimato dal personale del 118 e poi dall’équipe dell’eliambulanza arrivata sul posto, è morto sulla battigia. C’erano tante persone ancora in spiaggia che hanno visto tutto. Il giovane si sarebbe avventurato in acqua con il sup e poi, rientrato a riva, ha accusato un malore. Icaro si è alzato in volo da Torrette e il medico si è calato con il verricello dal velivolo. Le manovre necessarie alla rianimazione sono andate avanti per poco perché non c’era più nulla da fare. Accanto a lui, straziati, gli amici.