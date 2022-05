Tragedia alla Questura di Ancona: chi era Andrea Fornaro, il poliziotto che si è ucciso con un colpo di pistola

Il giovane ascolano era molto apprezzato nella sua professione, tanto da aver ottenuto anche un encomio per il tempestivo intervento per un incendio avvenuto a Campocavallo

ANCONA – Questura di Ancona sotto choc per la morte di Andrea Fornaro, il giovane poliziotto che nel pomeriggio di ieri – 25 maggio – si è tolto la vita sparandosi un colpo alla testa con la pistola di ordinanza, mentre era nel suo alloggio in via Gervasoni.

L’agente, un 23enne originario di Ascoli Piceno, operativo al corpo di guardia, nonostante i soccorsi immediati da parte dei colleghi, accorsi dopo aver udito il colpo, è deceduto sul colpo.

Una tragedia che ha sconvolto la Questura dove il ragazzo prestava servizio da qualche anno dopo aver lavorato anche presso il commissariato di Osimo.

Un giovane molto apprezzato nella sua professione tanto da aver ottenuto anche un encomio per il tempestivo intervento in seguito ad un incendio avvenuto a Campocavallo nel quale aveva allertato le fiamme rosse evitando conseguenze peggiori.