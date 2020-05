Tragedia ad Ancona, un morto e un ferito grave nello scontro fra due motoveicoli

L'impatto, avvenuto nei pressi dell'incrocio semaforico all'uscita della galleria del Risorgimento in direzione centro, è stato fatale per un uomo. Un altro è grave a Torrette

ANCONA – Tragico incidente stradale intorno alle 19.20 di oggi ad Ancona in via Giannelli. Due motoveicoli si sono scontrati fra loro nei pressi dell’incrocio semaforico all’uscita della galleria del Risorgimento in direzione centro.

L’impatto è stato fatale per un uomo, stando alle prime informazioni si tratterebbe di un anziano. Ferito gravemente un 46enne che è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette per un politrauma. Sul posto per prestare soccorso, due automediche, Croce Gialla e Croce Rossa, oltre ad una pattuglia della Polizia Locale.

(Servizio in aggiornamento)