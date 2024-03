Tragedia a Castelfidardo, colto da malore si accascia e muore in strada

CASTELFIDARDO – Colto da un improvviso malore si accascia a terra in strada e muore. La tragedia è avvenuta attorno alle 19.30 di questa sera, lunedì 4 marzo, lungo via Brandoni, nelle vicinanze della Farmacia delle Crocette. Sono stati attimi difficili. L’uomo è caduto a terra all’improvviso. Alcuni passanti sono accorsi per soccorrerlo accorgendosi poi che era stato colto da un infarto.

È stato dato subito l’allarme dato al 112 e l’arrivo di un’ambulanza della Croce Verde di Castelfidardo con l’automedica del 118 partita da Osimo. Il personale medico e sanitario ha provveduto ad effettuare tutte le manovre necessarie a rianimarlo. Un lungo massaggio in strada, durato oltre mezz’ora. Per l’uomo, un 65enne, non c’è stato però nulla da fare. Il medico ha constatato la morte per cause naturali.