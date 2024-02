Tragedia a Castelfidardo: auto sbanda, muore un bambino

CASTELFIDARDO – Tragedia nella notte a Castelfidardo. Un bambino di cinque anni è morto mentre si trovava in auto con la madre di 31 anni e il fratello più grande.

L’incidente è avvenuto lungo via Jesina attorno alle 23 di ieri sera (13 febbraio). L’auto a bordo della quale si trovava la madre con i due figli è uscita di strada finendo contro alcuni alberi nel campo. A chiamare il 112 sono stati alcuni automobilisti.

Sul posto task force di soccorsi, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Osimo. I pompieri hanno estratto i tre occupanti dalla macchina in aiuto al personale sanitario. L’impresa è stata difficoltosa, per questo in loro aiuto c’erano anche i sanitari. La mamma e il fratello più grande sono stati portati all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto i carabinieri al lavoro per gestire la viabilità.

(notizia in aggiornamento)