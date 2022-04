Ancona, tragedia in un appartamento: 64enne rinvenuto cadavere

Ad allertare i soccorsi il fratello che non lo sentiva da giorni. Il corpo è stato trovato nel bagno dell'abitazione

ANCONA – Tragedia in un appartamento del capoluogo. Il cadavere di un uomo di un uomo di nazionalità italiana di 64 anni è stato rinvenuto nella sua abitazione in via Berti ad Ancona.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti della Questura di Ancona, dopo che i familiari avevano allertato i soccorsi preoccupati dal fatto che non avevano più notizie dell’uomo da sabato. A chiamare i soccorsi è stato il fratello della persona deceduta.

Il corpo dell’uomo è stato trovato nel bagno dell’abitazione riverso a terra. Da quanto si apprende a stroncare l’uomo potrebbe essere stato un arresto cardiaco. La salma è stata restituita ai famigliari.