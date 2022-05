Il ragazzo aveva poco più di 20 anni. Non si conoscono le motivazioni del gesto. Servizio in aggiornamento

ANCONA – Dramma in Questura ad Ancona. Un giovane poliziotto, poco più che ventenne, nel tardo pomeriggio di oggi – 25 maggio – si è tolto la vita. Il giovane si sarebbe sparato con la pistola.



Il giovane poliziotto prestava servizio in Questura ad Ancona. Non si conoscono le motivazioni del gesto.

(In aggiornamento)