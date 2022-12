Un torrone biancorosso solidale per il Centro Papa Giovanni XXIII

ANCONA – Si chiama «Torrone Biancorosso» e lo hanno realizzato in tre: il Centro Papa Giovanni XXIII onlus, la società calcistica Us Ancona e l’industria dolciaria Fiorente. Tre realtà anconetane insieme, nel segno della solidarietà e con i colori della squadra di calcio cittadina. Il «Torrone Biancorosso» solidale, che in etichetta reca la scritta «Us Ancona per le persone con disabilità» e il logo del centro, sarà graditissimo ai tifosi e a tutti i simpatizzanti dell’Ancona, si trova in vendita nella casetta di legno del Centro Papa Giovanni XXIII a piazza Cavour, oppure nella sede del centro, in via Madre Teresa di Calcutta 1, ma sabato prossimo sarà venduto anche all’interno dello stadio Del Conero di Ancona, in occasione della partita tra Ancona e Recanatese. Tutto è nato da una visita della dirigenza dell’Ancona, nei primi giorni di dicembre, al Centro Papa Giovanni XXIII, occasione in cui l’amministratore delegato, Roberta Nocelli, il responsabile marketing e social media, Luca Rotili e il centrocampista della squadra, Pier Luigi Simonetti, insieme ai tre rappresentanti della tifoseria, Eros Giardini per i Cuba e Angela Ausili per Noi Biancorosse e un esponente della Curva Nord, hanno incontrato i vertici del centro. In quella circostanza è nata l’idea.

Da diversi anni, infatti, durante il periodo delle festività natalizie, il centro propone il torrone solidale a sostegno delle persone disabili e dei progetti dedicati alla loro inclusione e al loro benessere. «Con il Centro Papa Giovanni XXIII abbiamo prodotto un torrone solidale con i colori biancorossi – spiega l’amministratore delegato dell’Ancona, Roberta Nocelli -. Tutti gli ospiti della struttura hanno bisogno di noi. La Casa Sollievo sostiene molte persone: le accoglie, le supporta, aiuta le famiglie sollevandole dagli impegni quotidiani. In tutto questo l’Ancona c’è ed è vicina a queste persone in modo concreto. Ci siamo con l’amore e con la passione, con lo spirito che ci deve essere sempre, non solo in occasione del Natale».

«Siamo molto felici di questa collaborazione – afferma la presidente del centro, Giorgia Sordoni -. La cooperativa Centro Papa Giovanni XXIII nasce ad Ancona e proprio nei suoi quartieri, nelle sue vie e rioni ha le proprie radici, nonché molti sostenitori e sostenitrici. L’amicizia con la squadra di calcio dell’Ancona è un bel modo per rendere grande e inclusiva la nostra città».