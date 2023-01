Torrette, le befane arrivano fino al reparto di cardiochirurgia pediatrica

ANCONA- Per i bambini ricoverati nel reparto di cardiologia e cardiochirurgia, la befana è arrivata ed ha portato un po’ di spensieratezza tra le corsie. Le mamme dell’associazione Un Battigto di Ali, assieme alla neo presidentessa e all’associazione Villa c’è di Cilla Ceccolini (Pesaro) hanno confezionato dolciumi e giocattoli per rallegrare i piccoli pazienti.



«La raccolta dei giochi è stata fatta in occasione della tombola del 26 dicembre ed è un vero piacere per noi aver conosciuto questi ragazzi», racconta Chiara Mormile. Altri piccoli doni davvero graditi sono stati confezionati con amore anche dall’associazione cuore arcobaleno onlus. «A volte basta qualche ora in compagnia per sentire l’animo un po più leggero», raccontano le mamme dell’associazione, che ringraziano il reparto diretto dal dottor Marco Pozzi. «Le iniziative dei genitori sono sempre ben volute – dice il medico – e questo è veramente gratificante perché il lavoro di squadra è sicuramente più forte e più costruttivo!».