L'onorificenza è stata conferita alla professoressa Rossana Berardi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per l'impegno verso i pazienti oncologici e per la ricerca

ANCONA – Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana è la prestigiosa onorificenza conferita alla professoressa Rossana Berardi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per l’impegno verso i pazienti oncologici e per la ricerca. «È un grande privilegio» racconta con una certa emozione la direttrice della Clinica Oncologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e ordinario di Oncologia all’Università Politecnica delle Marche.

Ad avviare la procedura per il riconoscimento, un paziente marchigiano che la professoressa aveva seguito prima della pandemia e che «aveva già manifestato il suo apprezzamento verso il reparto, e la sua volontà di testimoniarlo. Un riconoscimento che voglio condividere con il mio gruppo di lavoro». Il conferimento è stato annunciato da una lettera del prefetto di Ancona.

Il reparto sta via via tornando alla normalità dopo la pandemia e prosegue nelle sue attività sul fronte della clinica e della oncologia di precisione, così come il Molecular Tumor Board, attivato recentemente. A giugno all’interno della Clinica Oncologica sarà inaugurata una nuova galleria d’arte: si tratta del progetto “Arte per la vita” una cui prima sezione ha già visto la luce a settembre 2020, in piena pandemia.

Obiettivo dell’iniziativa, rendere più confortevole l’ambiente ospedaliero, dove i malati oncologici sono costretti a trascorrere anche diverso tempo. «Abbiamo avuto feedback molto positivi dai pazienti – spiega Berardi – per questo abbiamo deciso di ampliare la galleria».

Intanto a segnare il ritorno graduale alla normalità è il ritorno del Music Day (il 21 giugno), un appuntamento molto atteso, mentre il 3 luglio sarà la volta della Regata per la Vita, «entrata ufficialmente nel calendario degli appuntamenti del mondo nautico» e che quest’anno richiamerà armatori da tutta la Riviera Adriatica.

La professoressa Berardi sta lavorando alla organizzazione di un importante convegno, di caratura nazionale, che si terrà ad Ancona, il 13 maggio, sui tumori femminili, nel quale sarà presentato un documento nel quale verranno messe nero su bianco le best practice per uniformare a livello regionale l’assistenza alle donne affette da tumori al seno e ginecologici.