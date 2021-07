L'ultima paziente che era ricoverata si è negativizzata al virus, ma resta ancora degente nel reparto nell'attesa di essere trasferita, per altre patologie, in un'altra area dell'ospedale regionale

ANCONA – La Clinica di Malattie Infettive di Torrette è tornata covid-free. A confermare la notizia è il primario Andrea Giacometti. L’ultima paziente che era ricoverata si è negativizzata al virus, ma resta ancora degente nel reparto nell’attesa di essere trasferita, nei prossimo giorni, per altre patologie, in un’altra area dell’ospedale regionale.

«La conferma è arrivata oggi – spiega l’infettivologo – ma già da una settimana non abbiamo più ricoveri di pazienti positivi al covid-19». Il reparto è tornato “pulito” «con un mese di ritardo rispetto all’anno scorso», fa notare il professor Giacometti, sottolineando che l’estate scorsa nel mese di maggio erano stati già dimessi tutti i pazienti positivi al virus.

Inoltre ricorda che «il primo paziente covid della seconda ondata lo abbiamo ricoverato il 2 agosto 2020», un’ondata, la seconda, che non si è esaurita e che ha segnato un continuum con la terza, di cui ci stiamo liberando solo ora.

L’infettivologo evidenzia che «i vaccini contro il covid si stanno dimostrando efficaci», osserva infatti che tra i ricoveri effettuati nel mese di maggio e giugno c’erano «solo persone no-vax o persone che avevano ricevuto solo la prima dose del vaccino».

«Siamo ritornati ai ricoveri che avevamo in epoca pre-covid – spiega -; in questa fase le persone ricoverate nel reparto sono qui per antibiotico-resistenza, perché affette da Aids, tubercolosi, perché sono trapiantate di fegato e cirrotiche, inoltre iniziamo a vedere qualche meningite».

Insomma secondo Giacometti «i vaccini stanno funzionando, speriamo che i festeggiamenti per la Nazionale non provochino nuovi contagi e non diano avvio ad una quarta ondata».