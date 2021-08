Ospedale di Torrette, fine del braccio di ferro con Anpas. L’associazione si aggiudica il trasporto sanitario

L'associazione si è aggiudicata il bando di gara e torna in capo al servizio dopo un periodo in cui era passato alla First Aid On. Sulla vicenda era stato presentato anche un ricorso al Tar non accolto

ANCONA – Dal 1° settembre il servizio di trasporto sanitario degli Ospedali Riuniti sarà svolto dall’Anpas. L’associazione si è infatti aggiudicata l’appalto vincendo la gara indetta dall’Azienda Ospedaliera, per cui torna in capo al servizio dopo un periodo in cui era passato alla First Aid One, la cooperativa che aveva vinto il bando di gara ponte indetto dall’Azienda ospedaliera.

Antonello Maraldo, direttore amministrativo di Torrette

Più di un anno fa, in pieno lockdown, sul trasporto sanitario era iniziato un lungo braccio di ferro fra le associazioni di volontariato e la direzione ospedaliera, con le prime che contestavano la procedura adottata per l’affidamento del servizio ambulanze, che secondo Anpas e Croce Rossa avrebbero dovuto essere affidati in convenzione alle associazioni, mentre solo i trasporti non sanitari aggiudicati tramite gara d’appalto. Sulla vicenda l’Anpas aveva presentato anche un ricorso al Tar, che però non era stato accolto.

I trasporti urgenti e quelli Sten (neonatali) che non sono soggetti a gara, ma a convenzionamento diretto, sono stati estrapolati dalla gara d’appalto e saranno affidati in convenzione con una procedura di interpello indetta con determina nella giornata di ieri – 12 agosto – per coinvolgere le associazioni di trasporto.

Il termine di presentazione delle offerte è il 24 agosto, per far partire il servizio dal 1° settembre. «Questo epilogo – spiega il direttore amministrativo dell’ospedale di Torrette Antonello Maraldo – chiude una vicenda che conferma la correttezza della posizione giuridica dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona che aveva intrapreso il percorso della gara e che risulta essere il più giusto dal punto di vista giuridico e il più vantaggioso in termini economici».