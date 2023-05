Torrette di Ancona, scoppia la lite in un locale: indaga la polizia

ANCONA – Scoppia la lite tra alcune persone in un esercizio commerciale, intervengono i poliziotti delle Volanti. Il fatto sarebbe avvenuto all’alba di domenica scorsa a Torrette di Ancona. Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato un gruppo di amici, di cui quattro uomini e una donna, di età compresa tra i 32 e 52 anni.

Sentiti in merito ai fatti, avrebbero riferito che poco prima, mentre si trovavano in tranquillità di fronte all’esercizio commerciale, alcuni ragazzi avrebbero iniziato a lanciare bottiglie dal piano superiore dello stabile verso il piazzale sottostante.

Il gruppo, lamentandosi, avrebbe intimato ai ragazzi di interrompere l’azione, vista la possibilità di colpire qualcuno.

A questo punto il gruppo, composto da almeno dieci ragazzi verosimilmente di età sui 25 anni, si sarebbe recato al piano inferiore, affrontando i presenti verbalmente. Poi, un ragazzo avrebbe anche aggredito due dei presenti. Poco dopo, il gruppo si sarebbe dileguato, facendo perdere subito le proprie tracce.

Le persone aggredite avrebbero riferito di non avere bisogno di cure mediche e di non voler procedere per vie legali.

Sono in corso accertamenti da parte della Questura di Ancona in relazione ai fatti, che sembrerebbero comunque svincolati dal fenomeno delle aggregazioni giovanili che in passato avrebbe coinvolto ragazzi minorenni o appena maggiorenni.

Il monitoraggio effettuato dalla polizia ha consentito di procedere all’identificazione di diversi soggetti. In particolare, per fatti avvenuti presso un esercizio commerciale della zona nel giugno 2022, la Squadra Mobile di Ancona aveva denunciato tre persone, due delle quali appena maggiorenni e un sessantenne, per lesioni aggravate a seguito di un episodio di aggressione.