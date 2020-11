Torna Sharper-la Notte Europea dei Ricercatori. Ecco il programma della Politecnica delle Marche

ANCONA – Per il settimo anno consecutivo Ancona ospiterà la Notte Europea dei Ricercatori, il 27 novembre 2020, in contemporanea in tutta Europa. I ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche sono pronti a partecipare. La manifestazione che negli anni scorsi ha popolato le piazze centrali della città, a causa dell’emergenza covid-19, quest’anno si svolgerà online, nell’intento di ricreare quella relazione diretta con il pubblico che da sempre caratterizza Sharper, grazie all’utilizzo di tecnologie e linguaggi innovativi. Tutti gli appuntamenti si potranno seguire anche sui canali social dell’Univpm. Il programma è disponibile su www.sharper-night.it/sharper-ancona



«Sharper ha l’obiettivo di coinvolgere tutti, grandi e piccoli, per avvicinarli al mondo della ricerca e scoprire, in particolare, il ruolo del ricercatore – afferma il rettore Gian Luca Gregori – Oggi più che mai fondamentale per costruire il futuro della società, in un contesto sempre più complesso e in continua evoluzione».



Tanti gli appuntamenti per questa edizione speciale. Una parte del programma è dedicata alle scuole e ai più giovani: il tour virtuale della mostra “Acqua” di Senigallia, lezione e tour virtuale alla Pinacoteca di Ancona dal titolo “L’arte nel nuovo mondo della realtà digitale” e il “Sumo Science” una sfida in 5 round a colpi di domande e risposte che vedrà sul tatami virtuale, due ricercatori che lavorano in campi differenti e che dovranno convincere, appassionare e incuriosire i ragazzi ai lati del ring.



La locandina di Sharper, edizione 2020



Venerdì 27 novembre Sharper parte alle ore 9.30 con il Taglio del nastro, una cerimonia in diretta nazionale di apertura dove si collegheranno i Rettori e i rappresentanti di tutte le città che partecipano al progetto. Il pomeriggio si anima già a partire dalle 16 con i “Ricercatori on air” in diretta su Radio Arancia e Orange tv, otto canzoni che hanno fatto la storia della musica anticipano otto storie di ricerche che vedono protagonista l’Università Politecnica delle Marche.



Alle 16.30 è in programma il convegno “Le formiche nel Cervello” con il Prof. Fiorenzo Conti online sui social di Ateneo. Alle ore 18 verrà trasmesso in anteprima il pluripremiato documentario “La lunga rotta: i grandi pelagici del Mediterraneo” prodotto dal Laboratorio di biologia dello sviluppo e della riproduzione del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente Univpm. Il documentario e la tavola rotonda, animata da esperti del mondo del mare, andrà in onda sui social di Ateneo e su èTV Marche. Alle 19.15 in ricordo del professore Gabriele Fangi, scomparso nel gennaio scorso, sarà presentato il libro “CENTOCHIESE DI ROMA: facciate delle chiese storiche di Roma per Fotogrammetria Sferica”.



Alle ore 21 è in programma il talk show scientifico “Covid 19: il virus tra verità e falsi miti” con la ricercatrice e divulgatrice scientifica Roberta Villa e il conduttore tv Massimiliano Ossini. La serata sarà introdotta dal rettore Gian Luca Gregori per sottolineare l’importanza della comunicazione della ricerca come mezzo di divulgazione, partecipazione e crescita collettiva. A Massimiliano Ossini sarà affidato il racconto personale dell’esperienza del covid vissuta in famiglia per poi concentrarsi sul racconto dei territori che da diversi anni conduce durante le sue trasmissioni come “Linea Bianca” su Rai1. Un racconto che contempla più punti di vista, con dati ricerche ed esperienze sul campo per una divulgazione a 360 gradi.

Le bufale scientifiche sul covid-19 nascono in rete? A Roberta Villa spetterà il compito di rispondere a questa domanda e alle altre che il pubblico collegato da casa vorrà porle. Roberta Villa è attualmente assegnista di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha collaborato per più di vent’anni con le pagine di Salute del Corriere della Sera e con molte altre testate cartacee e online, italiane e internazionali. Con il Pensiero Scientifico editore fa parte del team che produce il sito “Dottore, ma è vero che…” per la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO). È molto attiva sui social network dove sta sperimentando un approccio semplice e confidenziale alla divulgazione. Il talk scientifico sarà condotto dal giornalista Marcello Pagliari.



A seguire alle ore 22 è in programma il “Tris della ricerca” un quiz con 9 ricercatori condotto da Maurizio Socci. Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze tutte le anime dell’Università Politecnica saranno in campo con i loro ricercatori, per incuriosire i giocatori e il pubblico. Entrambi gli appuntamenti serali saranno trasmessi sui social Univpm e su èTV Marche.



L’Università Politecnica delle Marche ha coinvolto anche quest’anno l’Università di Macerata: due Atenei che dal 2018 collaborano nel progetto Sharper, uniti dal comune obiettivo di disseminare i risultati della ricerca.



SHARPER è il nome di uno dei 7 progetti italiani sostenuti dalla Commissione Europea per la realizzazione della Notte Europea dei Ricercatori nel 2020 e significa SHAring Researchers’ Passions for Evidences and Resilience.



SHARPER è coordinato dalla società di comunicazione scientifica Psiquadro, in collaborazione con un consorzio che comprende l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN, il centro della scienza Immaginario Scientifico, l’associazione Observa Science in Society e sei Università: l’Università Politecnica della Marche, l’Università di Cagliari, l’Università di Catania, l’Università di Palermo, l’Università di Perugia e l’Università di Torino.



IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO

PRE SHARPER

dal 23 novembre 2020: “MOSTRA ACQUA” a Senigallia

25 novembre ore 9.00: “SUMO SCIENCE” sul tatami due ricercatori Univpm a confronto, Silvia Illuminati e David Scaradozzi, risponderanno alle domande degli studenti.



SHARPER 27 novembre

ORE 09:30 Taglio del nastro in diretta nazionale.

ORE 11:00 “L’arte nel nuovo mondo della realtà digitale” lezione online per le scuole a cura del prof. Paolo Clini con tour virtuale della Pinacoteca civica di Ancona

ORE 16:00 -18:00 “Ricercatori on air” su Radio Arancia e Orange tv

ORE 16:30 Convegno “Le formiche nel Cervello” con il Prof. Fiorenzo Conti

ORE 17:00 “Scopriamo UNIVPM: i ricercatori in laboratorio”. Nove video all’interno di nove diversi laboratori animati dai ricercatori per scoprire novità e curiosità dal mondo della scienza, su èTv Marche e sui canali Univpm.

ORE 18:00 “La lunga rotta” il documentario pluripremiato prodotto dal Laboratorio di biologia dello sviluppo e della riproduzione del DISVA e la tavola rotonda. Il trailer https://www.youtube.com/watch?v=hCPxoZbytq8 su èTv Marche e sui social Univpm.

ORE 19:15 In ricordo di Gabriele Fangi: presentazione del libro “CENTOCHIESE DI ROMA: facciate delle chiese storiche di Roma per Fotogrammetria Sferica” sui social Univpm.

ORE 21:00 “Covid 19: il virus tra verità e falsi miti” con Roberta Villa e Massimiliano Ossini, su èTv Marche e sui social Univpm.

ORE 22:00 “Tris della ricerca”, il famoso gioco dei 9 declinato in chiave scientifica. Due concorrenti e nove ricercatori si sfideranno attraverso alcune domande sulla scienza. Il gioco è condotto da Maurizio Socci e sarà in programma su Ètv e sui social Univpm.



Per seguire gli eventi:

Facebook: www.facebook.com/UNIVPM

Youtube: www.youtube.com/user/UNIVPM