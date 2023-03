Torna Mood, corsa di orientamento tra Ancona, Senigallia e Ostra

L'evento è stato presentato stamattina in Regione Marche e si svolgerà il 29 e 30 aprile prossimi. Il 2 aprile ad Ancona arriva la nazionale svedese per allenarsi sulla mappa cittadina nel centro storico

ANCONA – Si chiama Mood ed è la due giorni di orienteering, un nuovo «modo» di intendere la corsa, con cartina e bussola per orientarsi su una mappa, che si svolgerà il 29 e 30 aprile prossimi tra Ancona, Senigallia e Ostra. L’evento sportivo attirerà in regione centinaia di atleti nazionali e internazionali che si riuniranno per partecipare all’evento patrocinato dalla giunta regionale, dall’assemblea legislativa regionale e dai Comuni delle città coinvolte. I partecipanti potranno raggiungere Ancona, da dove partirà la gara, con un treno gratuito messo a disposizione dei concorrenti dalla Regione Marche attraverso Trenitalia. L’evento è stato presentato stamattina in Regione, dagli assessori Chiara Biondi e Goffredo Brandoni, dal sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, e dall’assessore Riccardo Pizzi e dall’organizzatore e presidente della Picchio Verde, Matteo Dini.

«Mood 2023 porterà tra Senigallia, Ancona e Ostra, quattro competizioni nel weekend del 29 e 30 aprile prossimi – ha spiegato l’assessore Chiara Biondi – e, come Regione Marche, vogliamo dare massima visibilità a questo evento che coniuga sport e turismo ed è sicuramente un modo sostenibile per scoprire il territorio, i borghi, e la nostra enogastronomia, facendo attività fisica all’aria aperta. Siamo accanto a Mood 2023 perché con lo sport aiutiamo a scoprire le Marche». Goffredo Brandoni ha quindi sottolineato l’uso gratuito del treno: «Trenitalia ha messo a disposizione treni gratuiti per lo spostamento degli atleti ma anche degli accompagnatori e delle famiglie, Al centro di tutto questo c’è Senigallia, che ha poco bisogno di pubblicità, una località conosciuta oltre i confini nazionali. Ma ci ricordiamo cos’è successo lo scorso 15 settembre, dunque sarà nostra intenzione mettere Senigallia nel post alluvione al centro di altre iniziative».

«Si tratta di un evento cui teniamo particolarmente – ha aggiunto il sindaco Massimo Olivetti –, che unisce diversi aspetti, quello turistico, sportivo e ambientale, la sostenibilità, un mix che porta avanti un brand che dovrebbe connotare la nostra città». L’evento, come sottolineato anche dall’assessore Riccardo Pizzi, permetterà di portare in città anche una gara valevole per il campionato sordi e quella per le scolaresche. Nell’orienteering, regolato in Italia dalla Fiso, Federazione italiana sport orientamento, si gareggia individualmente o in squadra, transitando dai diversi punti di controllo posti sul territorio. Raggiunto il punto di controllo si registra il passaggio sul proprio testimone di gara. Vince chi impiega il tempo minore, ma in questa disciplina, dunque, non vince sempre il più veloce, ma chi è in grado di orientarsi piú rapidamente e di fare le scelte di percorso migliori.

Matteo Dini è anche il delegato regionale della disciplina: «L’impianto sportivo in cui si svolge l’orienteering, la mappa, è quello che vivono tutti quotidianamente. Inoltre non è solo una disciplina sportiva, visto che si può intervenire sulla mappa con una serie di eventi. Il 2 aprile, per esempio, arriverà la nazionale svedese di orienteering per allenarsi sulla mappa di Ancona. Le Marche sono diventate un territorio appetibile». Il programma prevede il 29 aprile la Cret, city race euro tour, gara lunga nel centro storico di Ancona. Sempre il 29 aprile la gara sprint nel centro storico di Ostra. Il 30 aprile al mattino il campionato interregionale C-O nel centro storico di Senigallia con una middle destinata a tutti, atleti e non, abili e disabili, nonché il campionato italiano sordi e il campionato scuole regionali, e nel pomeriggio la Coppa Italia di Trail-O – gara per disabili fisici – sempre nel centro storico di Senigallia. Alla presentazione hanno partecipato anche il presidente regionale del Coni Marche, Fabio Luna, il presidente regionale del Cip, Luca Savoiardi, e Marco Petrini, coordinatore regionale educazione fisica e sportiva presso Miur ufficio scolastico regionale per le Marche.