Ancona, torna il Mercato Europeo Ambulante

ANCONA – Torna ad Ancona il 4, 5 e 6 novembre il Mercato Europeo Ambulante Fiva-Confcommercio Marche Centrali: la kermesse si svolgerà tra Corso Garibaldi e Piazza Cavour e presenterà quest’anno alcune importanti novità a completamento di un’offerta da sempre ricca di prodotti e piatti internazionali frutto di un’attenta ricerca da parte degli operatori. Prima fra tutte, il circuito degli aperitivi che coinvolgerà i locali della città nelle giornate di apertura del Mercato e che prenderà il nome “Aperitivo Marche d’Europa”, e avrà l’obiettivo di promuovere le peculiarità della nostra regione all’interno dell’ampio contesto internazionale offerto dai banchi provenienti da tutto il mondo.

Sono previsti nuovi ingressi tra le proposte offerte quali: piatti tipici orientali dalla Cina e dal Vietnam, la griglia Irlandese, i cocktail Cubani ma anche hamburger con platano fritto. Insomma tantissime idee e prodotti innovativi per richiamare gli anconetani e i marchigiani, attirati da un cartellone ricco e variegato. Circa un centinaio i banchi di vendita in arrivo con presenze europee ed extraeuropee in rappresentanza di paesi quali: Italia, Usa, Francia, Argentina, Ecuador, Spagna, Austria, Brasile, Germania, Irlanda, Russia, Cuba, Israele, Gran Bretagna, Polonia, Danimarca, Messico, Senegal, India, Belgio, Perù, Ungheria, Cina e Vietnam.

Le bancarelle saranno dislocate lungo Corso Garibaldi, posizionate al suo centro e rivolte verso le vetrine, così da massimizzare la visibilità delle vetrine dei negozi e permettere l’accesso alle installazioni dehors, e nell’anello circostante Piazza Cavour. Sempre forte lo slogan Tanti volti per un unico mercato! che riassume perfettamente la filosofia del Mercato Europeo Ambulante come spiega il direttore generale Confcommercio Marche e Marche Centrali Prof. Massimiliano Polacco: «Il Mercato Europeo ci permette di dare alla nostra città quel tocco di internazionalizzazione che appartiene all’essenza di Ancona, considerata anche la presenza del porto, siamo molto felici di poter proporre la kermesse tra Piazza Cavour e Corso Garibaldi, dove i pubblici esercizi presenti saranno totalmente coinvolti nella manifestazione. Come sempre l’obiettivo del MEA è quello di integrare il contesto economico locale con un’iniziativa che richiama giornalmente migliaia di persone e che vuole essere un primo input per l’avvio degli acquisti di Natale».

«Siamo stati sin dall’inizio convinti e compartecipi di questa iniziativa, – spiega il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli – che ha una sua specificità e al contempo si inserisce in un contesto articolato di eventi. Di fatto il Mercato europeo ad Ancona apre la stagione invernale, che per la nostra città è molto significativa, e che poi sarà ovviamente arricchita da tutti gli altri eventi in programma. Siamo lieti che ad Ancona si sia creata una sinergia tale per cui tutte le iniziative si danno forza a vicenda. Grazie quindi a Confcommercio perché anche quest’anno conferma questo evento per la città».