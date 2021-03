Tirreno-Adriatico, nel weekend la competizione ciclistica irrompe nelle Marche

Domenica, lunedì e martedì tra Castelfidardo, Lido di Fermo e San Benedetto del Tronto arriverà la carovana di ciclisti. Grandi novità in materia sanitaria per questa edizione

ANCONA – Arriverà nel fine settimana, precisamente domenica 14 marzo, la “Tirreno-Adriatico” nelle Marche. La competizione ciclistica, tra le più importanti e storiche del panorama sportivo italiano, prenderà il via oggi a Lido di Camaiore promettendo spettacolo e colpi di scena. Sarà un insieme di tappe particolare e singolare con grande attenzione all’aspetto pandemico. Rcs, main partner dell’evento, ha infatti allestito una megabolla da cui la carovana di ciclisti e staff non uscirà per tutta la durata dell’evento.

Nel panorama dei ciclisti posti di rilievo per i “padroni di casa” Vincenzo Nibali e Filippo Ganna. A difendere il titolo, naturalmente, ci sarà il campione Julienne Alaphilippe. Confermate le presenze di Geraint Thomas, di Nairo Quintana, di Micheal Kwiatkowski ma anche di Simon Clarke ed Elia Viviani.

Nelle Marche, con il pensiero rivolto all’indimenticato Michele Scarponi, si correrà a Castelfidardo domenica 14 marzo, a Lido di Fermo lunedì 15 e a San Benedetto del Tronto martedì 16.

Disposizioni molto rigide saranno osservate dagli spettatori. Non ci sarà possibilità di accalcarsi nelle zone di arrivo e partenza e, inoltre, nelle zone rosse non ci sarà neanche la possibilità di recarsi in prossimità dei passaggi. Questo per l’impossibilità di muoversi salvo comprovate esigenze lavorative e/o di salute.